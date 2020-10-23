加強民眾B、C肝篩檢意願 「衛教單」設計不可輕忽

聯合報 / 記者鄧桂芬／台北即時報導
台灣肝病醫療策進會、聯合報今日晚間舉辦「台灣肝淨未來論壇」，邀請11位產官學者參與，包括前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、中研院院士陳培哲、衛福部國健署長王英偉、高雄醫學大學醫學系講座教授莊萬龍、衛福部國家消除C肝辦公室主任蒲若芳、苗栗縣政府衛生局長張蕊仙、雲林縣衛生局長曾春美、嘉義縣衛生局代理局長趙紋華、及台南市政府衛生局長許以霖等。 記者林俊良／攝影
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為消除病毒性肝炎，衛福部國健署九月底擴大B肝及C肝篩檢範圍。但國健署長王英偉提醒，民眾不願篩檢原因眾多，其中一項是篩檢資訊不明確，未來篩檢衛教單應設計得更易讀易懂，例如用圖像化與彩色化的衛教單取代黑白文字的篩檢提示單，可能是提升篩檢意願的好方法。

台灣肝病醫療策進會、聯合報今日晚間舉辦「台灣肝淨未來論壇」，邀請11位產官學者參與，包括前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、中研院院士陳培哲、衛福部國健署長王英偉、高雄醫學大學醫學系講座教授莊萬龍、衛福部國家消除C肝辦公室主任蒲若芳、苗栗縣政府衛生局長張蕊仙、雲林縣衛生局長曾春美、嘉義縣衛生局代理局長趙紋華、及台南市政府衛生局長許以霖。

王英偉以「超前世界目標：中央消除病毒性肝炎策略」為題，分享中央對於B、C肝的消除策略。

王英偉表示，我國肝癌主要原因來自B肝及C肝，為打擊慢性肝炎，1986年起全台新生兒全面施打B肝疫苗後，幼童帶原率從10.5%降至0.8%，甚至更低，使兒童肝癌發生率及死亡率顯著下降。

C肝的感染者則以年紀大者居多，中央於2016年12月成立C肝國家辦公室，並於2017年宣布給付C肝口服抗病毒藥物，從肝炎篩檢開始，讓患者能盡早接受治療，有機會治癒。

然而，王英偉指出，原先提供45歲至54歲民眾，終身可篩檢一次B肝和C肝，並於高風險區進行篩檢試辦計畫，但如果繼續依照這模式執行，「我們恐怕無法在2025年之前達到消除C肝治療目標。」

因此，國健署於今年6月召開專家會議，依國內盛行概況與政策，放寬篩檢年齡天花板至79歲，擴大篩檢服務，盡力讓國家消除C肝政策達標。

除了放寬篩檢年齡範圍，王英偉認為，未來必須再更加強化篩檢策略。他提到，雖然政府補助篩檢，但民眾常以自覺身體健康、不須檢查、害怕做檢查、沒時間、自己不會罹癌、擔心檢查結果影響工作等，進而不願意接受篩檢。「而這些都可能跟篩檢資訊不明確有關。」

王英偉說，該署因應正在推行國家健康識能行動計畫，曾委託兩家醫院進行大腸癌篩檢衛教單的改善研究，發現民眾從醫院看診完取得癌篩提示單，只有三成願意接受篩檢。但這單張訊息複雜、黑白文字字體小、且與其他單張沒有區隔。

但是，把癌篩提示單改成彩色印製、簡單圖像化，而且要強調「免費」，除了能清楚呈現複雜決策的資訊，經一年後，提升民眾1.2%至3.1%不等的篩檢意願。

王英偉說，行為改變有助優化服務，讓原先不想篩檢者接受篩檢。建議中央與地方都能善用設計思考方式，從問題中找到解決方法，讓民眾能更接受衛教宣導內容，有助加強BC肝的篩檢率。

衛福部國健署長王英偉。 記者林俊良／攝影
衛福部國健署長王英偉。 記者林俊良／攝影

C肝 衛生局 肝炎

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