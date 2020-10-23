東亞首部B肝治療指引發布 高嘉宏：藥物介入應提前

打擊C型肝炎，中央地方不遺餘力，那麼B肝呢？台灣肝病醫療策進會理事長高嘉宏今發表東亞第一部B肝治療指引，他說，根據最新治療指引，B肝治療應提早在肝臟纖維化（>F2）及輕微肝指數上升的患者就要治療，有機會降低癌化風險。

台灣肝病醫療策進會、聯合報今日晚間舉辦「台灣肝淨未來論壇」，邀請11位產官學者參與，包括前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、中研院院士陳培哲、衛福部國健署長王英偉、高雄醫學大學醫學系講座教授莊萬龍、衛福部國家消除C肝辦公室主任蒲若芳、苗栗縣政府衛生局長張蕊仙、雲林縣衛生局長曾春美、嘉義縣衛生局代理局長趙紋華、及台南市政府衛生局長許以霖。

高嘉宏說，世界衛生組織（WHO）2016年宣示2030年全球消滅病毒性肝炎（B肝及C肝），中央與地方政府近年攜手加強C肝篩檢與治療力道。但據國健署資料顯示，C肝引起的肝癌確實逐年下降，但B肝相關的肝癌發生案例沒有明顯下降。

高嘉宏說，據過去的研究顯示，肝纖維化是導致肝癌發生的重要因素。以C肝為例，在第二期纖維化之前就把病毒清除掉，美國治療準則是就不用再追蹤肝癌，因為C肝治療的「超前部署」，讓肝癌乎不會發生。若C肝進入肝硬化再清除病毒，也能減少六成的肝癌發生。

其實B肝也是相同的。高嘉宏說，目前已知只要壓制B肝病毒，讓病人病情長期穩定，在肝臟尚未纖維化之前，能阻絕肝癌的發生。即便B肝病人從肝纖維化轉變為肝硬化，只要長期壓制病毒，也能減少六成的肝癌發生。

過去政府對抗病毒性肝炎，因為1986年起的大規模新生兒B肝疫苗接種，降低B肝帶原率，成績傲視全球，等同在B肝的初級預防上打了第一場勝仗。

在次級預防上，用藥治療是不是也能讓B肝達到好的控制、降低肝癌發生？高嘉宏說：「可以，」只是台灣在治療B肝的條件上相對嚴格，用藥時間仍有一些條件限制，所以每年約有5千到6千名慢性B肝患者面臨需要停藥的問題。

高嘉宏解釋，B肝治療過去比較關注藥物安全性，因擔心藥物副作用影響腎臟功能，藥物治療為有條件給付。但在正常肝指數以及肝指數升高的患者中，仍有高比例的病人有中度肝纖維化或肝硬化。

高嘉宏強調，B肝藥物的治療安全性已逐年解決，想要在B肝的次級預防上打第二場勝仗，「治療更要往前。」

台大醫院集結東亞區B肝治療專家舉行線上會議，彙總最新國際B肝治療準則進行討論，修訂出東亞第一部B肝治療指引。據最新治療準則，B肝治療應早一步介入，在肝臟纖維化（>F2）及輕微肝指數上升的患者就要治療