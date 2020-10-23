台灣C肝防治有成 衛福部長陳時中歸功「掏錢部署」

國內ＢＣ肝炎患者恐超過三百萬人，如何做好肝炎防治，減少肝臟纖維化、硬化，以及肝癌，成為政府及醫界、公衛學界共同努力的目標，台灣肝病醫療策進會、聯合報23日晚間舉辦「台灣肝淨未來論壇」，衛福部長陳時中表示，在「掏錢部署」下，台灣肝炎防治已看到曙光，需要大家努力，才能順利達標。

對於肝炎防治，陳時中表示，這兩三年來，他幫忙找錢，解決昂貴藥物問題，可說是「掏錢部署」，如今C肝防治有成，這是令人得意的事，不過，歷經三四年努力，已治療十萬人，但仍有四成感染者有待篩檢及治療，「C肝防治的真正挑戰才剛要開始。」

陳時中說，如何找出這些不知自己帶有C型肝炎的感染者，有賴於進一步的篩檢，為此，這一兩年均在總額裡納入篩檢經費，希望提高篩檢率，要想提前達標，在2025年消除C肝，仍須大家的努力。

至於B肝部分，陳時中說，現階段四十歲以上族群因為沒打過疫苗，仍潛藏著許多感染者，其中許多人根本不知自身感染，所以也不可能接受治療，因此，如何透過方法及策略，找到這些感染者，予以治療，也是一大挑戰。

陳時中希望，國健署負起宣導的責任，讓國人對於肝炎有更正確的認知，積極接受篩檢，「肝炎防治這條路不好走，但已經看到曙光，如何更加精進，需要大家一起努力。」