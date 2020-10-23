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花蓮掀鐵道熱 民眾擅闖鐵軌搶拍蒸汽火車台鐵籲勿違規

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮今天有民眾違規闖入鐵軌拍蒸汽火車，台鐵呼籲民眾遵守規定，勿擅闖鐵軌。記者王燕華／翻攝
花蓮今天有民眾違規闖入鐵軌拍蒸汽火車，台鐵呼籲民眾遵守規定，勿擅闖鐵軌。記者王燕華／翻攝

被喻為「史上最美區間車」的EMU900型通勤電聯車，明天將從花蓮港上岸，加上備受鐵道迷喜愛的機關車女王、國王號蒸汽火車今天都在花蓮現蹤，各地鐵道迷近日湧入花蓮守候，但今天下午傳出，有鐵道迷為拍照闖入鐵軌區，甚至疑似穿著台鐵制服喬裝，台鐵呼籲民眾勿擅闖鐵軌，拍火車要注意自身安全。

由韓國樂鐵與曾設計法國高鐵TGV的MBD Technologies工業設計團隊合作打造的EMU900型通勤電聯車，明天將在花蓮落地，台鐵安排「國王號」DT668蒸汽火車牽引禮賓專車到花蓮港觀禮。

DT668今天下午3時許在臨港線試運轉，在此之前，下午1時30分也有「機關車女王」CT273蒸氣列車從花蓮北上，到宜蘭參加蘭陽媽祖文化節，都吸引大批鐵道迷蜂擁朝聖。

不過，鐵路警察下午接獲民眾通報，指有鐵道迷為近距離拍照，竟擅闖鐵軌區，距鐵道僅不到兩公尺，相當危險；並說，還有人穿戴鐵道維修員的背心與安全帽，懷疑是意圖喬裝成台鐵人員拍照。

鐵路警察花蓮分局指出，警方獲報趕到場時，拍照民眾已經離開鐵軌區；將加派警力在熱門拍攝點維護安全。依《鐵路法》第57條規定，行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行，違者可開罰新台幣1至5萬元。台鐵花蓮運務段長吳金添也呼籲民眾拍火車務必遵守規定，注意安全。

「機關車女王」CT273蒸氣列車今天從花蓮北上，到宜蘭參加活動。記者王燕華／翻攝
「機關車女王」CT273蒸氣列車今天從花蓮北上，到宜蘭參加活動。記者王燕華／翻攝

鐵道迷 台鐵 警察

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