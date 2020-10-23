萬里蟹9周年慶祝明登場恐塞車 龜吼野柳車輛總量管制

新北市府明天在野柳漁港舉行萬里蟹9周年慶祝活動，為免塞車，呼籲民眾多多利用大眾運輸工具前往龜吼或野柳地區，再轉乘免費接駁車抵達野柳漁港。金山警分局今天表示，明天彈性實施「總量管制措施」，上午10時起，如龜吼及野柳地區停車場停放車輛達九成以上時，將分別於台2線石角路口（萬里隧道前）及港東路與港西路口進行管制，期間除公車、接駁車及公務車外，其他車輛禁止進入。

金山警分局說，明天交通疏導及執法，以有效分散野柳及龜吼港區車流，減緩交通壅塞，並彈性實施「總量管制措施」，因停車空間有限，建議遊客多利用大眾運輸工具及接駁車。

市府農業局指出，萬里蟹免費接駁車到10月31日止，每天上午10時至晚間6時，每隔10到15分鐘發一班車，以太平洋翡翠灣飯店口為起迄點，途經龜吼漁港順天宮、龜吼三角公園、野柳地質公園、野柳保安宮，至野柳活動中心(萬里蟹活動場地)雙向接駁。為紓運24日活動大量湧現的人潮，提早接駁時間為8時至17時，並加開野柳行經玉田路往太平洋翡翠灣飯店口的單向直達路線，沿路開放隨招隨停。

自行開車前往野柳漁港的民眾，除可停在「野柳地質公園停車場」，24日開放「玉田路雙側及港西路單側」供民眾免費停車，或是先將車輛停在龜吼漁港周邊停車場，再搭乘免費接駁車直達野柳漁港活動會場，可避開最容易塞車的龜吼地區路段。

而在龜吼漁港周邊的停車場，除在漁澳路上的「龜吼停車場」外，在鄰近的石角海邊還有一處停車秘境「石角停車場」，共有141個免費停車位，從臺2線右轉進入石角路後，第一個閃黃燈標誌右轉即可抵達，停車後步行前往「翡翠灣接駁車站」或「龜吼順天宮接駁車站」都只要5分鐘。

市府和太平洋翡翠灣飯店合作，24日開放「太平洋翡翠灣停車場」，提供約150個免費車位供民眾使用，門口就是「翡翠灣接駁車站」，另外也開放「臺二線翡翠路至玉田路(往基隆方向)單側」供民眾免費停車。