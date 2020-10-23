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萬里蟹9周年慶祝明登場恐塞車 龜吼野柳車輛總量管制

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
龜吼野柳車輛總量管制，萬里蟹9周年慶祝活動明登場。圖／新北市農業局提供
龜吼野柳車輛總量管制，萬里蟹9周年慶祝活動明登場。圖／新北市農業局提供

新北市府明天在野柳漁港舉行萬里蟹9周年慶祝活動，為免塞車，呼籲民眾多多利用大眾運輸工具前往龜吼或野柳地區，再轉乘免費接駁車抵達野柳漁港。金山警分局今天表示，明天彈性實施「總量管制措施」，上午10時起，如龜吼及野柳地區停車場停放車輛達九成以上時，將分別於台2線石角路口（萬里隧道前）及港東路與港西路口進行管制，期間除公車、接駁車及公務車外，其他車輛禁止進入。

金山警分局說，明天交通疏導及執法，以有效分散野柳及龜吼港區車流，減緩交通壅塞，並彈性實施「總量管制措施」，因停車空間有限，建議遊客多利用大眾運輸工具及接駁車。

市府農業局指出，萬里蟹免費接駁車到10月31日止，每天上午10時至晚間6時，每隔10到15分鐘發一班車，以太平洋翡翠灣飯店口為起迄點，途經龜吼漁港順天宮、龜吼三角公園、野柳地質公園、野柳保安宮，至野柳活動中心(萬里蟹活動場地)雙向接駁。為紓運24日活動大量湧現的人潮，提早接駁時間為8時至17時，並加開野柳行經玉田路往太平洋翡翠灣飯店口的單向直達路線，沿路開放隨招隨停。

自行開車前往野柳漁港的民眾，除可停在「野柳地質公園停車場」，24日開放「玉田路雙側及港西路單側」供民眾免費停車，或是先將車輛停在龜吼漁港周邊停車場，再搭乘免費接駁車直達野柳漁港活動會場，可避開最容易塞車的龜吼地區路段。

而在龜吼漁港周邊的停車場，除在漁澳路上的「龜吼停車場」外，在鄰近的石角海邊還有一處停車秘境「石角停車場」，共有141個免費停車位，從臺2線右轉進入石角路後，第一個閃黃燈標誌右轉即可抵達，停車後步行前往「翡翠灣接駁車站」或「龜吼順天宮接駁車站」都只要5分鐘。

市府和太平洋翡翠灣飯店合作，24日開放「太平洋翡翠灣停車場」，提供約150個免費車位供民眾使用，門口就是「翡翠灣接駁車站」，另外也開放「臺二線翡翠路至玉田路(往基隆方向)單側」供民眾免費停車。

有關停車空間及接駁車資訊請參考活動官網網址建議之交通方式規劃行程。

龜吼野柳車輛總量管制，萬里蟹9周年慶祝活動明登場。圖／新北市農業局提供
龜吼野柳車輛總量管制，萬里蟹9周年慶祝活動明登場。圖／新北市農業局提供
龜吼野柳車輛總量管制，萬里蟹9周年慶祝活動明登場。圖／新北市農業局提供
龜吼野柳車輛總量管制，萬里蟹9周年慶祝活動明登場。圖／新北市農業局提供
龜吼野柳車輛總量管制，萬里蟹9周年慶祝活動明登場。記者游明煌／攝影
龜吼野柳車輛總量管制，萬里蟹9周年慶祝活動明登場。記者游明煌／攝影
龜吼野柳車輛總量管制，萬里蟹9周年慶祝活動明登場。圖／金山警分局提供
龜吼野柳車輛總量管制，萬里蟹9周年慶祝活動明登場。圖／金山警分局提供

野柳 停車場 萬里蟹

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