聽新聞
test
0:00 / 0:00
LDT特管辦法仍卡檢驗人員資格 最快年底拍板定案
基因解碼後，各種基因檢測商品問世，造成醫療市場亂象，衛福部醫事司今年四月頒布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法修正草案」，並將「實驗室開發檢測（LDT）」納管，但納管後，檢驗執行人員資格一直爭議不斷；衛福部醫事司司長劉越萍表示，預計10月底左右再次召開會議，最快年底拍板定案。
107年台灣頒布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，將細胞療法等納入管理，施行超過一年多後，醫療技術日新月異，其中因應精準醫療衍伸的基因檢測問世，今年4月修正該特管辦法，並將LDT納入管理。
劉越萍表示，醫界對於基因檢測等納管都具有共識，認為此舉可以保障國人健康，而修訂後的特管辦法，朝向幾個方向，僅能在醫療機構執行、只能執行政府正面表列檢測項目，實驗室須經由品質認證，實驗室自行研發的檢測試驗，以醫療基因檢測為主。
不過先前不斷爭議的可執行實驗的人員資格，是否唯「醫檢師」不可？劉越萍表示，人員資格仍在討論中，基因檢驗流程龐大，將釐清所有流程，將醫檢師負責的流程界定清楚，預計十月底或是十一月上旬與專業人士再進行一次討論，一旦釐清清楚後，即可發布施行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言