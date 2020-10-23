LDT特管辦法仍卡檢驗人員資格 最快年底拍板定案

基因解碼後，各種基因檢測商品問世，造成醫療市場亂象，衛福部醫事司今年四月頒布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法修正草案」，並將「實驗室開發檢測（LDT）」納管，但納管後，檢驗執行人員資格一直爭議不斷；衛福部醫事司司長劉越萍表示，預計10月底左右再次召開會議，最快年底拍板定案。

107年台灣頒布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，將細胞療法等納入管理，施行超過一年多後，醫療技術日新月異，其中因應精準醫療衍伸的基因檢測問世，今年4月修正該特管辦法，並將LDT納入管理。

劉越萍表示，醫界對於基因檢測等納管都具有共識，認為此舉可以保障國人健康，而修訂後的特管辦法，朝向幾個方向，僅能在醫療機構執行、只能執行政府正面表列檢測項目，實驗室須經由品質認證，實驗室自行研發的檢測試驗，以醫療基因檢測為主。