韓國接種流感疫苗後死亡 疾管署提出不同可能性

韓國出現接種流感疫苗後死亡案例。疾管署今天表示，台灣打的賽諾菲疫苗與韓國批號不同，已打88萬劑均無異常，是否因國際間對於流感疫苗關注度增加，導致過度聯想，值得留意。

韓聯社報導，截至今天下午1時，韓國已有36人在施打流感疫苗後死亡，較昨天下午4時增加9例，疫苗來源涵蓋多個廠牌，其中包括台灣也有使用的法國賽諾菲（Sanofi）疫苗，引發台灣關注。

衛生福利部疾病管制署發言人莊人祥今天接受媒體電話聯訪時表示，今年採購的600多萬劑公費流感疫苗中，包括190萬劑賽諾菲疫苗、國光367萬劑、東洋55萬劑，以賽諾菲疫苗為例，目前全台已經接種達88萬劑。

莊人祥說，接種流感疫苗後，本來就有不良反應事件通報的可能性，但台灣目前監測如常，並沒有發現異常狀況，也沒看到和疫苗有關的不安全訊號。

他強調，台灣使用的賽諾菲疫苗與韓國批號不同，且國際間使用賽諾菲疫苗的其他國家，也沒有出現類似韓國的狀況。

韓國傳出的死亡案例，施打的疫苗遍及各種廠牌，莊人祥說，除了有韓國本土疫苗廠，也有國際大藥廠如賽諾菲的疫苗，究竟死亡個案與流感疫苗是否有關，目前仍未知。

莊人祥也認為，目前韓國流感疫苗事件，有點類似於2009年的H1N1新型流感大流行，當時疫情爆發，台灣好不容易盼來新疫苗，卻有一名男童疑因接種疫苗死亡，一時間所有可能和疫苗有關的不良事件通通冒出，整個社會都放大對疫苗安全性的質疑，甚至引發緩打潮。

他指出，今年受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，國際間對於流感疫苗需求、關注升溫，是否過度聯想也是值得注意的議題，但確切原因仍得等韓國官方進一步公布調查結果。