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自宅重訓不花錢也能增肌嗎？五種健身重訓法優缺點公開

聯合報 / 文／荒川裕志、黃筱涵譯
自體訓練：進行伏地挺身類的項目時，可以透過膝蓋著地的方式降低負荷。圖／采實文化提供（如有不適切勿勉強進行運動）
自體訓練：進行伏地挺身類的項目時，可以透過膝蓋著地的方式降低負荷。圖／采實文化提供（如有不適切勿勉強進行運動）

羨慕俊男美女們有完美的體態與美麗的肌肉線條，許多新手開始投入重訓行列，但到了健身房面對滿滿器材，該從何鍛鍊比較容易入門？又或想在家自己鍛鍊也有可能嗎？健身達人為初學新手介紹五種重量訓練方式，及其優缺點比較，看看哪種訓練法適合你！

備註：本文為作者經驗分享，僅供參考，運動節奏請依照個人情況調節，如有不適切勿勉強進行運動。並切勿獨自使用大型重訓器材，務必注意安全，以免發生危險。

【五類重量訓練方式 優缺點比較】

多得數不清的重訓項目，可以按照使用的器材分門別類。此外每一類訓練方式各有優缺點，所以必須先了解各重訓種類的特徵，才能夠選擇適合自己的項目。

重訓種類基本上可分成不使用器材，完全仰賴自己體重的「自體訓練」、使用阻力帶的「阻力帶訓練」、使用訓練機械的「機械訓練」、使用繩索的「繩索訓練」，以及使用啞鈴或槓鈴的「自由重量訓練」這五類。

基本上每一類訓練方式，都涵蓋了基本鍛鍊的肌肉。舉例來說，用「自體訓練」與「機械訓練」鍛鍊同一處肌肉時，效果會隨著執行難易度與使用重量而異，所以按照目標肌肉調整訓練方式的類別，或是用多種類別的方式鍛鍊同一處肌肉，都能夠獲得不錯的效果。

【重訓種類1：自體訓練】

不必使用器材，在自宅就能夠安全增肌

●優點

不必去健身房也能訓練、能夠安全挑戰肌肉極限

●缺點

難以調節負荷、有些部位很難鍛鍊到

伏地挺身或是藉自己的體重鍛鍊腹肌等重訓方式，稱為「自體訓練」。自體訓練最大的優點是不必使用任何器材，沒空或沒預算去健身房的人，也能夠在不花半毛錢的情況下，在自宅進行自體訓練。

自體訓練的另一大優點，就是連重訓新手都能夠安全挑戰肌肉極限，不必擔心槓鈴或啞鈴掉下來的問題。自體訓練與使用器材或機械進行的重訓不同，沒辦法精細調節負荷的大小。負荷過輕就沒有充足的效果，負荷過重又無法正確做完適當的次數，而且將肌力強化到一定程度後，就無法繼續增加負荷了。這時就必須另外花費工夫，才能夠視需求調整出相對大的負荷。

【重訓種類2：阻力帶訓練】

阻力帶手臂屈曲，主要訓練上臂前側的肱二頭肌，連手肘彎曲時也不易產生負荷流失。只要選擇2公尺長的阻力帶，就能夠同時訓練雙臂。圖／采實文化提供（如有不適切勿勉強進行運動）
阻力帶手臂屈曲，主要訓練上臂前側的肱二頭肌，連手肘彎曲時也不易產生負荷流失。只要選擇2公尺長的阻力帶，就能夠同時訓練雙臂。圖／采實文化提供（如有不適切勿勉強進行運動）

可以調節負荷的居家訓練工具

●優點

不必去健身房也能訓練、負荷不易流失

●缺點

肌肉呈伸張狀態時，負荷較弱、伸展效果差

「阻力帶訓練」雖然必須準備工具，但是和自體訓練一樣都能夠在自家執行，就算是出差或是旅行也能夠輕鬆帶上。

此外，光是改變抓住阻力帶的位置，調節長度就能夠輕易增減負荷，一條阻力帶還能夠變化出多種項目，可以說是通用性極高的訓練方式。從訓練效果的角度來看，阻力帶訓練受慣性影響很小，幾乎整個可動範圍內都不會有負荷流失，能夠輕易引發「無氧代謝物的積蓄」與「低氧狀態」這兩種化學性壓力，以達到肌肉發達的效果。

另一方面，阻力帶的張力會隨著長度出現極大變動，因此在阻力帶仍又鬆又短的起始姿勢下，肌肉所承受的負荷也較小。由於使用阻力帶時，在肌肉用力時的伸張狀態下，承受的負荷也比較小，所以比較難引起肌纖維的細微損傷，所以難以從這方面促進肌肉增長。

【重訓種類3：機械訓練】

使用相等的高重量時，選擇機械較能夠維持穩定的動作（勿獨自使用大型重訓器材以免發生危險）。圖／采實文化提供
使用相等的高重量時，選擇機械較能夠維持穩定的動作（勿獨自使用大型重訓器材以免發生危險）。圖／采實文化提供

高重量也很安全，能夠盡情挑戰極限

●優點

運動方式難度較低、能夠安全追求高重量

●缺點

磨擦會使離心收縮時的負荷變弱、不去健身房就無法訓練

「機械訓練」的特徵，是與使用槓鈴訓練相同的高度重量時，安全性比較高。此外動作軌道受到機械結構限制，因此從運動姿勢的學習難度來看，比其他訓練方式還要簡單，且更容易對目標肌肉產生效果。大部分的重訓機械都是使用配重鉛塊，只要調整插銷就可以輕易調節重量，因此鍛鍊時會同時調整一整套項目的重量時，就不必太費工夫了。

雖然機械的動作軌道穩定，但是把手銜接處、配重鉛塊與軌道的摩擦力，卻會對下放（離心收縮）產生影響，降低肌肉的負荷。雖然摩擦力造成的影響會依機械而異，不過離心收縮時確實對肌肉施加負荷，是促使肌肉發達的關鍵，所以在實施機械訓練時必須特別留意這一點。整體來說，機械訓練是種優點相當多的訓練方式。

【重訓種類4：繩索訓練】

繩索夾胸，將繩索調成往斜上方出力的狀態，以鍛鍊胸大肌上側。（勿獨自使用大型重訓器材以免發生危險）。圖／采實文化提供
繩索夾胸，將繩索調成往斜上方出力的狀態，以鍛鍊胸大肌上側。（勿獨自使用大型重訓器材以免發生危險）。圖／采實文化提供

能夠持續從四面八方施加負荷

●優點

負荷不易流失、能夠從各個方向施加負荷

●缺點

磨擦會使離心收縮時的負荷變弱、不去健身房就無法訓練

「繩索訓練」也屬於機械訓練的一種，但是本書將使用繩索的機械訓練項目都獨立出來，另闢章節介紹。繩索訓練與機械訓練一樣能夠輕易調整重量，有助於安全地挑戰肌肉極限。

此外一般繩索機械都能夠變更繩索的起點位置，如此一來就能夠不受重力的作用方向影響，從四面八方對肌肉持續施加負荷。連自由重量訓練與自體訓練等難以鍛鍊到的部分，都能夠輕易施加負荷。

選擇繩索訓練時，重力對負荷產生的影響力較小，因此關節可動範圍全區都不容易發生負荷流失的狀況，是非常適合想藉由化學性壓力促進肌肉發達的訓練方式。

但是反過來說，因為繩索訓練的動作軌道相當自由，訓練過程中就比較難一直維持正確的姿勢。此外繩索機械也與一般重訓機械一樣，在摩擦力的影響下會使離心收縮時的負荷流失，所以訓練過程若覺得摩擦力較大時，就必須特別留意。

【重訓種類5：自由重量訓練】

硬舉與槓鈴深蹲等在站姿下操作高重量的自由重量項目，由於動作軌道相當自由，因此連非目標肌肉群都能夠大量動用（勿獨自使用大型重訓器材以免發生危險）。圖／采實文化提供
硬舉與槓鈴深蹲等在站姿下操作高重量的自由重量項目，由於動作軌道相當自由，因此連非目標肌肉群都能夠大量動用（勿獨自使用大型重訓器材以免發生危險）。圖／采實文化提供

能夠高重量鍛鍊，增加運動到的肌群

●優點

運動量大、能夠追求高重量

●缺點

較難學會正確的運動方式、一不注意容易受傷、不去健身房就無法訓練

使用槓鈴或啞鈴的「自由重量訓練」堪稱重訓的王道。熟練之後不僅可以挑戰高重量，也不會像使用機械一樣，在離心收縮時的負荷因摩擦力而流失。

此外自由重量訓練的項目通常會動用到很多肌群，容易達成相當大的運動量。自由重量訓練會對全身施加大量壓力，有助於刺激賀爾蒙分泌以促進肌肉發達。

會去健身房前追求高度訓練效果的人，不妨搭配一些自由重量訓練的項目。但是自由重量訓練的項目沒有固定的動作軌道，較難在訓練過程中維持正確的運動姿勢，所以因為姿勢不正確而效果不彰的情況並不罕見。訓練過程中稍不留意就可能受傷。一般認為自由重量訓練的項目「適合重訓老手」，但是只要不設定超出能力的重量就不會有危險，女性與重訓新手都可以勇敢嘗試。

【以上摘文選自《健身新手重訓攻略》、作者：荒川裕志、翻譯：黃筱涵、圖文提供：采實文化、整理：記者柯意如】

書名／《健身新手重訓攻略》、作者／荒川裕志、翻譯／黃筱涵、圖／采實文化提供
書名／《健身新手重訓攻略》、作者／荒川裕志、翻譯／黃筱涵、圖／采實文化提供

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