HAPPY GO 防疫不忘做公益 力邀捐點傳愛、歲末送暖
HAPPY GO與捐點平台中的九大公益團體齊聚木柵動物園舉辦公益家庭日，號召全台HAPPY GO卡友捐點傳愛做公益，歲末送暖。
HAPPY GO與唐氏症基金會、喜憨兒社會福利基金會、伊甸社會福利基金會、聯合勸募協會、兒福聯盟、麥當勞叔叔之家、家扶基金會以及台灣世界展望會等公益團體合作，成立「陪你一起走」愛心捐點公益平台逾13年，今年瑞信兒童醫療基金會加入，成為新的公益夥伴。
2020新冠肺炎疫情衝擊民生經濟，公益團體亦遭逢寒冬。唐氏症基金會董事長林正俠表示，與HAPPY GO合作所獲得的協助，是基金會很大的助益。期待每年活動都能延續並舉行，讓更多身障兒童都能獲得幫助。HAPPY GO總經理梁錦琳親自帶著大家熱身闖關，雖然天氣陰雨綿綿，仍不減參與闖關活動的同仁與孩童們的興致。梁錦琳說，HAPPY GO仍秉持品牌精神，發想調整了捐點策略，於第二季時影音平台和世界展望會攜手，兌得點數，幫助了4.5萬名台灣經濟弱勢家庭兒童的上學之路。第三季則與親子雜誌和伊甸基金會共同合作，讓發展遲緩的「慢飛天使」受惠，減輕家庭的經濟重擔。
公益家庭日活動，HAPPY GO特地將公益家庭日地點選台北市立動物園，透過玩樂增進動物保護的知識。變裝關卡選在動物園首座節能減碳的綠建築，該處也是IG新打卡地標的熱帶雨林新館(穿山甲館)，員工與孩童們能在如此有特色的建築內留下開心美好的記憶，也正是HAPPY GO「快樂多一點」的企業品牌精神。
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