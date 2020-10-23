疫情效應消退 8月健保就醫量不減反增逾2%

今年上半年受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，國內醫療服務量下滑，醫界大喊吃不消，但據健保最新統計，8月就醫量不但回升，甚至比去年同期成長2.53%。

衛福部全民健康保險會今天召開委員會，針對明年健保總額方案做最後確認，將維持醫界、付費者方案，採兩案併陳方式由衛福部長陳時中拍板，等到總額成長率確認後，11月20日才會進一步討論健保費率漲幅。

根據健保署最新統計，截至今年底，健保收支將短絀新台幣676億元，安全準備金只剩1.88個月，明年底短絀金額將擴大至771億，屆時安全準備金將正式低於法定的1個月水準，調漲健保費率勢在必行。

健保會執行秘書周淑婉會後受訪時表示說，由於今天只針對上一次討論出的健保總額方案進行確認，尚未定案，因此費率漲不漲、漲多少，將等到方案拍板後，才會提到11月20日召開的健保會中討論。

此外，今天的健保會更針對第3季度健保財務進行報告，周淑婉說，相較今年1到6月申報點數大幅滑落，民眾就醫習慣已陸續恢復，8月各大醫療院所的醫療服務量已經回升至疫情前的狀況，甚至比去年同期成長2.53%。

周淑婉指出，目前預估短絀金額仍在先前估算範圍，唯一有影響的是健保申報點值，1月到6月的點值因為服務量減少，一度較趨近於1點1元，目前又回到疫情前不到1元的狀況。