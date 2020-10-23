疾病擬人再登美國9GAG 繪師坦言創新冠肺炎最難

疾管署的疾病擬人角色繼在日本爆紅後，再登美國知名社群9GAG引熱議。幕後繪師坦言，新冠肺炎因神秘難測，是最難畫的角色，如何以可愛方式呈現可怕的病徵，更成最大挑戰。

為了將生硬的疾病資訊變得活潑有趣，衛生福利部疾病管制署2018年起和多名本土繪師合作，推出一系列「疾病擬人」防治文宣，將疾病結合漫畫風格，強化對35歲以下年輕族群的衛教宣導，至今已推出26個疾病擬人角色，每次有新角色推出總會引起網友熱烈迴響，圈粉無數。

疾管署近期陸續推出伊波拉病毒、急性病毒性肝炎、德國麻疹以及新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）等疾病擬人角色。

在全球造成4000多萬人染疫，100多萬人死亡的新冠肺炎，在繪師筆下化身神出鬼沒、擅長變裝伺機潛入各地散播惡意病毒的駭客；伊波拉病毒，則被塑造為沉睡在非洲叢林的神秘人物，暴怒時會突然發動攻擊，讓對方全身嚴重出血，平均死亡率高達50%。

實際上，疾管署推出疾病擬人企劃後，不只驚艷台灣網友，去年日本網路媒體也主動報導，吸引日本網友前來關注，推出以來每個角色平均觸及數高達50萬以上，不少粉絲都坦言藉由這系列認識許多以前不了解的傳染病，更打破語言隔閡，在海外引發許多網友關注，粉絲數也大幅成長。

繼日本之後，疾病擬人角色再獲有美國版PTT（批踢踢實業坊）之稱的社群9GAG臉書粉絲團發文分享，再次讓「台灣」躍升國際舞台，防疫成果也引發討論。

每一個角色除了帥、美、萌，更藏有繪師對於疾病特徵的巧思，創作過程也有著不為人知的辛苦與趣事。

催生新冠肺炎、伊波拉、鼠疫等角色的知名繪師蚩尤接受中央社記者訪問時說，這些疾病以往大多存在教科書上，一般人很難接觸到，也不容易認識，擬人角色可望成為敲門磚，變得像明星一樣，有自己的個性、特質。

蚩尤說，2018年以來他筆下創作出的眾多角色當中，以新冠肺炎難度最高，一方面是疾病正在延燒當中，已知訊息並不多、相當捉摸不定，另一方面是冠狀病毒長相都很類似，歷經一番燒腦決定將新冠肺炎塑造成駭客，除了會不斷突變、有很多面貌，一不小心就會溜進各國種下病毒，並以角色背後靠著的懶骨頭呈現冠狀病毒樣貌，除了有球狀外型，上面還有許多金屬手臂，象徵冠狀病毒外套膜上的棘蛋白。

創作出梅毒、德國麻疹的繪師林花坦言，創作過程中為了全方位了解疾病、找靈感，必須看遍網路上各種疾病相關的照片，例如布滿紅疹、腐爛的皮膚，笑稱「心理上蠻負擔的」，最大挑戰在於要結合疾病的特性，又要盡量以可愛的方式呈現，每個角色發想平均得花上1個月。

她以梅毒為例，由於梅毒是性病的一種，最早在牧羊人身上發現，因此她將形塑成牧羊女的形象，在馬甲的部位隱晦地呈現性器官圖案，身上可愛的紅色裝飾暗示紅疹病徵。

和林花一同創作電競男子團體「急性病毒性肝炎」的繪師ALOKI則說，兩人認為電競經常給人爆肝的印象，所以兩人討論後決定將5種型別的肝炎形塑成電競男子團體，甚至想像每個角色可能的個性以及團體成員的互動，內心默默上演著各種小劇場，讓每個角色更加生動。