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寒舍艾麗加入「防疫旅館」！餐廳、酒吧、SPA正常營運
寒舍艾麗酒店確定於10月26日起，將客房區域10至24樓層加入防疫旅館的行列，提供回台民眾及短期商務旅客「居家檢疫」的住所，但宴會廳、餐廳、SPA正常營運，業者表示，會確實分流，絕無接觸可能。
酒店座落於台北市信義區，擁有絕佳的地理位置，防疫專案價每房每晚7,000元起(已含15.5%的政府稅與服務費)；可近距欣賞台北101美景的景隅精緻客房，每房每晚8,000元起(已含15.5%的政府稅與服務費)。以上包含早午晚三餐，主廚精心設計多樣化中西式菜色，使用一次性餐具。
寒舍艾麗表示，酒店內5樓宴會廳、6樓LA FARFALLA義式餐廳，以及THE TERRACE大廳酒吧、7樓EB SPA玩美會所皆正常營運。將會嚴格執行檢疫旅客與一般民眾動線出入口絕對分流，並由獨立部門提供檢疫旅客相關服務，絕無共同接觸及使用共用區域之可能。
此外，也會持續採取防疫措施，如員工全面性配戴口罩、量測體溫、各出入口放置乾洗手機、餐廳現場提供酒精棉片，以及定時消毒全館公共區域，為賓客全面把關，共同守護健康，以確保提供安全無虞的空間。
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