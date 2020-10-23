寒舍艾麗加入「防疫旅館」！餐廳、酒吧、SPA正常營運

寒舍艾麗酒店確定於10月26日起，將客房區域10至24樓層加入防疫旅館的行列，提供回台民眾及短期商務旅客「居家檢疫」的住所，但宴會廳、餐廳、SPA正常營運，業者表示，會確實分流，絕無接觸可能。

酒店座落於台北市信義區，擁有絕佳的地理位置，防疫專案價每房每晚7,000元起(已含15.5%的政府稅與服務費)；可近距欣賞台北101美景的景隅精緻客房，每房每晚8,000元起(已含15.5%的政府稅與服務費)。以上包含早午晚三餐，主廚精心設計多樣化中西式菜色，使用一次性餐具。

寒舍艾麗表示，酒店內5樓宴會廳、6樓LA FARFALLA義式餐廳，以及THE TERRACE大廳酒吧、7樓EB SPA玩美會所皆正常營運。將會嚴格執行檢疫旅客與一般民眾動線出入口絕對分流，並由獨立部門提供檢疫旅客相關服務，絕無共同接觸及使用共用區域之可能。