101跨年煙火如期舉行！董事長：無懼疫情迎接美好2021

台北101召開「台北101跨年煙火說明」，董事長張學舜表示，「台灣和日本的董事特別強調，全球的新冠疫情還在很嚴峻的時候，台灣疫情管制相對良好，因此台灣董事會、日本董事會都認為，這時候台北101更應該施放煙火，激勵人心、鼓舞社會士氣，因此遵照董事會董事意見，台北101會按照準備及既定計畫，施放精采煙火，來迎接不一樣的2021年，希望到了2021年大家都平安、人類社會都有美好的生活。」

董事長張學舜在記者會開始即表示，旅遊業界也都很關心台北101今年是否施放煙火，因為各方訊息紛雜，所以召開記者會說明101施放煙火的準備，對於當天市府周邊交通等相關因應措施，張學舜表示，「外界長期不了解，其實台北101煙火是台北10自行舉辦，和台北市政府的晚會不同單位，站在台北101的立場會依照董事會決議，如期舉行今年101精采的跨年煙火，至於跨年當天要觀賞煙火的民眾、國人怎麼觀賞煙火，我們遵照中央疫情指揮中心的標準和規範辦理。」

張學舜延伸說明，「今年度煙火的規模和水準，會比照往年，不會針對疫情有相關設計，煙火實際施放的內容會擇期再開記者會宣布，今年跨年交通部觀光局，也會再和交通部觀光局討論，也許請他們再次幫忙舉辦這次煙火，讓全世界看到台灣還過著優雅自然的生活，我們對中央疫情指揮中心和國人都很有信心，目前大家都有很高的防疫意志，加上配合中央指揮，相信到年底依然可以保持很好、安全的狀況，當然現在就是如期準備，至於到達跨年時的觀賞情況，還是以中央防疫指揮中心的標準作為規範。」

全場記者會董事長張學舜強調「鼓舞人心、激勵社會、關懷世界，迎來美好的2021，是台日董事會一致決議」，至於今年的贊助商部分，目前未確認、不發表任何說明。