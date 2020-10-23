金路獎得獎名單曝光 特殊貢獻獎頒給高公局上萬顆種子

交通界的奧斯卡獎-金路獎頒獎典禮訂於27日舉行，交通部從2000年辦理評比迄今己邁入第21年。公路總局說，本屆共頒發七大類獎項計有51個機關單位獲獎，其中傑出工程獎第一名頒發給公路總局西部濱海公路南區臨時工程處，而特殊貢獻獎頒發給高速公路局種子志工團。

公路總局說，該傑出工程第一名由「台9線南迴公路安朔至草埔段C1橋梁標新建工程」6公里的高架橋梁工程獲得，2014年開工，去年的12月23日全線通車。台灣世曦工程設計及監造，採用三種橋梁工法施工。該工程每分鐘遇到13.5噸水量，一邊淋雨一邊施工，採底部透水環梁抽水方式克服，且橋墩高達60公尺。當初設計規畫有注意是國內少見保育類動物跟稀有植物豐富區，以24小時紅外線攝影確認覓食路徑，降低環境對動植物干擾，還獲得國際認證工程碳足跡盤查。完工後旅遊時間節省，提升節能減碳效益，減少的碳排放量，相當於為地球種下10座大安森林公園。

公路總局說，該工程完成後縮短了南迴公路5公里，讓台東到屏東地區的旅行時間也縮短了30分鐘。自通車以來，網路社群之討論聲量居高不下，一致獲得好評，擁有最美公路及「藏橋於林」的美名，確實為金路獎傑出工程類工程典範。

至於本屆特殊貢獻獎則由高公局種子志工團奪得，種子志工團發起人、高公局南區養護工程分局科長林芳如，因為在國道服務區內拾得一粒美麗的種子，並與一群種子同好自動自發的成為的志工群，負責收集、整理及導覽解說，辦理義賣種子作品，義賣所得全數捐贈給北台南家扶中心。林芳如說，成千上萬顆種子、上百件作品都在種子概念館裡，期待疫情後開放給民眾來走走。