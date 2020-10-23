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松山機場驚見免稅店違法折價促銷菸品 民團怒吼依法嚴懲

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
民眾檢舉免稅店業者在松山機場等地舉辦特賣會，除了販賣各類免稅精品外，竟還以每條低於市價200元以上的優惠出清庫存免稅菸品，反菸民團批免稅店業者享公然違法。示意圖／聯合報系資料照片
民眾檢舉免稅店業者在松山機場等地舉辦特賣會，除了販賣各類免稅精品外，竟還以每條低於市價200元以上的優惠出清庫存免稅菸品，反菸民團批免稅店業者享公然違法。示意圖／聯合報系資料照片

董氏基金會透過民眾檢舉，發現免稅店業者以「不用出國就可以買到免稅的便宜商品」為宣傳，在松山機場等地舉辦特賣會，除了販賣各類免稅精品外，竟還以每條低於市價200元以上的優惠出清庫存免稅菸品，反菸民團批免稅店業者享公然違法，籲政府立即稽查取締並依法嚴懲。

同時，民眾還進一步檢舉，剛參加某旅行社的「酒店一泊二食＋免稅店購物」行程，曾到位於台北市內的免稅旗艦店購物，當場被推銷多買幾條比市價便宜約250元的菸品，呼籲台北市政府衛生局應立即稽查取締並依法嚴懲。

台灣過去每年有1500萬條，約1.5億包、市價約175億元的免稅菸品，是從機場大門大大方方攜入境內，董事基金會菸害防制中心林清麗譴責，免稅店業者為挽救因疫情下滑業績，竟在各地舉辦特賣會與旅行社合作拉客，誘引國人購買，已違反菸害防制法、違背維護國人健康原則。

均衡法律事務所負責人李鳳翱指出，「菸害防制法」第9條規定，免稅店業者不得以折扣方式銷售菸品，違法者最高可處2500萬元罰鍰；以市價零售一包125元的某品牌洋菸為例，10包一條1250元，民眾在免稅業者特賣會購買只要1000元，比市價便宜250元，應依法處分。

消費者文教基金會前董事長游開雄也補充，免稅店業者促銷行為也可能違反同法同條不得以看板、海報、招貼、展示或其他文字為宣傳規定，且該免稅店所販售的菸品倘是業者自行報關進口者，違者同樣可罰2500萬元罰鍰。

游開雄認為，更積極作法是，台灣應效法新加坡取消免稅菸品，或效法澳洲只能攜帶25支菸入境、紐西蘭只可帶50支菸，鄰近港澳只可攜帶19支菸入境自用法律學習。游開雄說，惟有立即修法廢除機場入境銷售免稅菸品陋習，才能停止政府損失稅收、民眾健康受損的雙輸局面。

松山機場 旅行社

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