肚常痛體重降別輕忽 檢查多顆腫瘤晚期肝癌切除慶重生
基隆市一名在基隆港貨櫃場工作的郭姓男子，去年12月突然常常肚子痛，原本以為只是胃痛買胃藥吃，但後來體重異常下降才覺得怪怪的，到醫院經腹部超音波檢查後，赫然發現多顆肝腫瘤。經轉診至基隆長庚醫院，安排電腦斷層檢查，發現腫瘤直徑已超過20公分，已經是晚期肝癌。手術切除後半年未見復發，長庚團隊醫療整合，將傳統上認為不可治癒的疾病，轉換為一個根治性的治療。
60歲郭男今天切下醫院為他準備的大蛋糕，一起出席基隆長庚醫院肝臟治療團隊分享治療成果，副院長簡榮南是肝臟移植團隊召集人，他說明國人肝病問題及治療。出席的有醫師宋睿祥、吳儁峰、 鄒騰信等。
郭男說，一開始感覺胃漲氣，不舒服，先去藥房買成藥，效果不好，家人勸說去診所檢查，發現可能有腫瘤，才轉到醫院。
醫師宋睿祥表示，郭男到醫院來是已經很瘦了，身體狀況不好，腫瘤也太大了，中晚期的肝腫瘤要靠團隊合作，無法單打合作。
郭姓男子去年12月因上腹脹痛，體重下降就至腸胃科診所就診。經腹部超音波檢查後，發現多顆肝腫瘤。經轉診至基隆長庚醫院，安排電腦斷層檢查，發現腫瘤的直徑已超過20公分，合併左側肝門靜脈腫瘤侵犯，按照巴塞隆納臨床肝癌分期，已是晚期肝癌。
郭男接受治療計畫，經肝癌多專科治療團隊討論後，認為以藥物縮小腫瘤後接續手術切除，可以增加手術成功機率。郭男先接受4個月經肝動脈化學治療及標靶藥物治療。經治療後，電腦斷層影像追蹤發現腫瘤顯著縮小。
4月醫師成功將腫瘤完全切除，術後肝功能都能維持正常運行，9月的電腦斷層影像追蹤，腫瘤仍未復發。長庚經由團隊醫療整合，將傳統上認為不可治癒的疾病，轉換為一個根治性的治療。
醫師指出，肝臟是一個沉默的器官，因為肝臟沒有神經，早期的肝癌幾乎沒有症狀。一旦出現肌膚和眼睛變黃（黃疸）、疲倦、食慾不振、體重減輕、發燒、腹部腫脹等症狀時，往往已是晚期肝癌。目前新診斷的肝癌中，晚期肝癌就占了四分之一。但根據國建署的統計，晚期肝癌5年存活率只有大約10%。
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