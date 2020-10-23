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如何安全使用電源線組 標檢局教6招勿纏繞、重壓近高熱

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
如何安全使用電源線組，標檢局教6招勿纏繞、重壓近高熱。圖／標準檢驗局基隆分局提供
如何安全使用電源線組，標檢局教6招勿纏繞、重壓近高熱。圖／標準檢驗局基隆分局提供

標準檢驗局基隆分局今天指出，「電源線組」做為電器產品與電源間的連接使用，是各類電器產品的重要零組件。如果其構造上有瑕疵，或民眾使用上稍有不慎，將對民眾的身家性命產生不利之影響，有6點請民眾選購及使用電源線組要注意。

標準檢驗局基隆分局副分局長徐財生說，電源線組已列屬應施強制性檢驗商品，消費者在選購及使用電源線組商品時，請注意下列事項：

1、 應購買貼附有「商品檢驗標識」；

2、 選購時應檢視廠商名稱、地址、規格(如電壓、電流)及型號等各項標示是否清楚；

3、 檢視包裝上之產品使用說明或隨產品所附之使用方法、注意事項等標示，使用前應詳細閱讀該說明，並確實依照說明內容使用及注意警語與使用注意事項等。

4、 使用前進行簡單的插拔試驗，看看電源線組與電器商品連接是否密合、接觸是否良好，若發現有鬆動或插入過緊而拔出時費力的現象，應立即停止使用。

5、 使用中之電源線組切勿纏繞、重壓或貼近潮濕、高熱環境；移除電源線組時，應手握插頭或連結器拔除，避免以拉扯電線之方式拔除，致造成內部銅線斷裂；並請時常清除插頭、連接器外部累積之灰塵，以避免積汙導電，影響安全。

6、 若發現電源線組有過熱或出現火花現象，應立即停止使用。標準檢驗局基隆分局指出，對於市場上流通之商品，標準檢驗局每年度均訂有市場檢查計畫，倘該類商品發現不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

徐財生呼籲，廠商應落實商品之安全性與標示正確性，以維護消費者權益，並提醒民眾對所購買之商品多一些瞭解，在使用時就有多一分安全保障。消費者可至標準檢驗局網站「商品安全資訊網( http://safety.bsmi.gov.tw )」項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。

基隆

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