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給力世代的「乾貨 543」 社企流+願景工程高雄傳授

聯合報 / 願景工程／台北即時報導
聯合報系願景工程、國立中山大學社會企業發展研究中心、高雄市社會企業發展協會共同主辦「力世代職涯講座」， 10 月 22 日在高雄中山大學國際研究大樓舉行。圖／社企流提供
聯合報系願景工程、國立中山大學社會企業發展研究中心、高雄市社會企業發展協會共同主辦「力世代職涯講座」， 10 月 22 日在高雄中山大學國際研究大樓舉行。圖／社企流提供

面對全球層出不窮的問題，新世代青年紛紛加入改變的行列。根據調查指出，47% 的全球青年盼能對社會產生正向影響。在台灣，除了已經在公益組織或社會企業工作的青年，更有 74.3% 的青年希望透過工作去改變或回饋社會。這些數據顯示，新一代的求職者比起坐著抱怨、更願意起身改變，他們不只在乎利己的報酬率、也追求利他的影響力，我們稱這群人為「力世代」。

為了鼓勵青年加入影響力職涯，社企流、聯合報系願景工程、國立中山大學社會企業發展研究中心、高雄市社會企業發展協會共同主辦「力世代職涯講座」， 10 月 22 日在高雄中山大學國際研究大樓舉行。

給力世代的「乾貨 543」

「過去幾年，青年世代往往被貼上厭世、草莓等標籤。」社企流執行長暨講座主持人林以涵表示，其實，現代的 X、Z 世代青年，「與其坐著抱怨，更願意起身改變。」像是台灣知名的慈善行動家沈芯菱，或是時代雜誌年度風雲人物桑柏格，都是創造社會影響力的青年代表。

社企流彙整「乾貨 543」，包括關鍵 5 能力（利他力、解決力、創新力、領導力、數位力）、關鍵 4 態度（正直負責追求成長、積極主動願意承擔、與人合作啟發他人、逆境回復力）與關鍵 3 資源（倡議主題網站、全台職涯講座、社會創新嘉年華），盼能協助青年從能力建置、態度培養到人脈建立，逐步投入影響力職涯。

青年世代X未來職涯大調查，頗析年輕人的價值觀

聯合報系願景工程 2020 年 5 月針對 22-40 歲的青年進行《青年世代X未來職涯大調查》，根據民調數據結果，何振忠策略長分享 4 大洞察，期盼青年能更加了解目前的職涯趨勢，同時也能讓大眾了解青年世代的價值觀：

調查顯示，有 25.7% 的受訪者認為「改善社會問題或對社會有益是成功的定義」，顯見青年眼裡不再只有利己，「利他」也成為他們評估成功的項目之一。

超過 50% 的青年透過捐款、購買產品、擔任志工等方式，以一己之力，讓社會變得更好。其中更有 10.6% 青年正在非營利組織或社會企業工作，盼能藉由工作改變社會。

年輕人普遍認為在企業組織工作，與個人價值相契合最為重要，且比起良好的薪資福利，他們更重視工作與生活間的平衡。

在人才應具備的 5 大能力中，受訪者普遍認為自己最具備解決力、最缺乏領導力。何振忠勉勵青年世代，領導力可於工作中逐漸培養與落實。

做別人沒做過的事，保持正向樂觀的心

中外餅舖庇護工場董事長特助余富盛分享，中外餅舖目前有 6 名「庇護員工」，其中有學習障礙者、重度自閉症患者、視障者等，「只要用對方法教會他們，他們做事做得比我們其他人還快、且認真。」余富盛說。

目前，余富盛正規劃身心障礙者的 VR 影展，希望能透過 VR 讓大家感同身受身心障礙者的一天有多少的不便。

同樣身為力世代的一員，身兼多工的余富盛說，有好幾天都需要忙到凌晨 2-3 點才能睡覺，「因為有些事情，你不做，也就不會有人做了。」余富盛說。

做別人沒做過的事或許辛苦，但余富盛建議所有與他一樣的「斜槓青年」，不論如何都保持正向態度，只要朝著目標持續向前，自然就會找到同路人。

從開餐廳到創立社會企業，發現農業問題而投入影響力職涯

格外農品共同創辦人游子昂曾開餐廳，碰上高麗菜大崩盤，他為農友販售高麗菜，他從中找到成就感與熱情。爾後，他創辦「格外農品」，盼能支持農友實施友善耕作，並販售賣相不佳的農產品。

格外農品將農產品加工製成 100% 天然果醬，曾被消費者嫌棄果醬太稀，於是他們靈機一動，將果醬定位為飲料調配用。如今，與格外農品合作的通路已多達 30 間、其中也包括王品集團，今年他們開始往海外拓展。

游子昂提醒想從事社企的年輕人，我們做的決定，都會影響到他人。「我們有一張圖表，把每一位利害關係人都列出來。當我們在判斷事情時，都一定會思考對每個人的影響。」游子昂說。

用行動去感動身邊的人

小草關懷協會辦公室是陪伴罹患精神疾病者的組織。小草關懷協會主任林菀芃說，協會設立「小作所」，最大的挑戰不在教學，而是必須保持高度的敏感度，隨時觀察精障者的情緒變化，協助他們別因壓力等原因放棄學習。林菀芃覺得很有成就感：「我們不只是服務一個人，而是一整個家庭。」

3 階段鼓勵青年探索未來職涯

目前專注投入社會企業相關事務的中山大學社會企業發展研究中心主任鄭義，建議目前正在探索未來發展的青年，從 3 個階段——自我探索、專業培力、對接職場找到方向。

鄭義表示，在「自我探索」階段，青年需花時間多方嘗試、尋找自己的熱忱所在；「專業培力」階段，青年在了解自己的興趣後，就需要開始培育專業能力；最後「對接職場」階段，青年可將能力應用於職場，檢視自己的能力是否符合市場與職場的需求，「不管你想解決什麼問題，外面都有很多的資源等著你們去探索。」

專為力世代設計、史上最盛大的「2020 社會創新嘉年華」，開放免費報名中！

聯合報系願景工程與社企流今年度最後一場盛大活動「社會創新嘉年華」，10/31、11/1 在華山文創園區，有論壇、工作坊、社會創新市集等豐富內容。即刻免費報名，還送 100 元市集 coupon 券，渴望在工作中發揮影響力的你，絕對別錯過！

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