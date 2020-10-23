傳統市場生肉新鮮度高於超市？ 消費者「選擇關鍵」各有優缺

傳統市場和零售超市各有優缺點，消費者可根據自身需求來做選擇，然而一名女網友好奇詢問「市場和超市販賣的肉類何者較為新鮮」，問題曝光後，眾人紛紛提出心中看法。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文提到，現代人購買生鮮食品的途徑眾多，「但論肉品新鮮度是傳統市場比較好，還是零售超市呢？以及超市架上的肉是現宰現冰嗎？」

貼文一出，選擇市場的網友留言回應，「有空我是習慣去肉攤買肉，賣場的大多是解凍肉」、「我媽都是去市場買居多，口感有差，雞豬、魚肉，一分錢一分貨」、「肉類當然市場的新鮮，但要早去買」、「市場的肉比較甜也新鮮，現在很多攤販都有冷藏設備」、「比較常買市場的肉，但要挑對攤販，有的攤販肉質較新鮮也處理的很乾淨」、「認真選菜市場」。

但也有人喜歡在超市購買，「市場肉比較新鮮是種迷思，我就在市場買過放冰箱到晚上黑掉的肉」、「之前大約中午就去黃昏市場，結果發現豬肉攤底下有老鼠在跑來跑去，後來就再也不敢在市場買肉」、「覺得市場要看肉攤衛生保存習慣，就算是常常買的攤販有時也是會買到不好的肉，所以比較常買超市的」、「我之前接近中午去市場買肉，結果當天煮的時候臭掉了，之後我都在賣場買，因為賣場都冷藏著，不會再去市場買」。

另外也有人提到，「市場購買肉品應盡量越早越好，並選擇有冷藏設備的攤販，才比較安全衛生」。