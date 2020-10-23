口罩到處可買 他問實名制口罩為何不退場？ 網：忘了衛生紙之亂嗎？

新冠肺炎燒了將近一年，台灣因為有抗SARS經驗，民眾也配合宣導勤洗手、戴口罩，比起歐美國家慘況，台灣疫情相對控制得宜。從年初排隊買口罩「全民運動」演變至今，許多民眾已經養成戴口罩的習慣，有網友在PTT八卦板發文，說台灣口罩如今多到爆棚了，有些通路的盒裝口罩單片價格也與實名制「5元」相去不遠，那麼「實名制口罩現在存在的意義是什麼？」

原PO指出，有些通路已經買得到250元的口罩，299元的口罩也滿街跑，「搞不好沒有實名制後，口罩超大量流入市面沒人買，馬上變一盒200塊了？」他質疑為什麼還需要實名制口罩？他甚至分析出4點原因，1.幫人民月省49塊、2.幫人民用便宜的價格蒐集到各式彩色口罩、3.幫口罩廠商hold住一片5元行情的基本盤、4.協助防疫。他的論點，引起網友熱烈討論。

網友意見兩極，但多數覺得實名制不能亡，「為了防疫國家隊這個帥氣的名字」、「小孩子的還是很需要，因為外面很難買到」、「臨時要用買一包，還蠻方便啊」 「安心，隨時有便宜口罩可以買不必囤」、「怕突然有搶購潮買不到，刁民又在吵」、「衛生紙之亂忘了嗎...囤貨排隊仔的世界你不懂」、「既有通路，留著有好處沒壞處」、「疫情結束前，都可能有變數」、「冬天又快來了，小心又爆發，戴好戴滿」、「制度保持住，之後萬一爆發，才不會慌亂」。

有人認為是價格取向，「實名制當初的目的，是不讓自由買賣的價格狂飆， 誰知道台灣防疫做太好，導致口罩一堆沒人要才會跌...」、「如果沒有實名制政府定價，短時間應該是聯合漲價」、「現在有盒裝單片低於5元的嗎?」、「我看到的盒裝都是一片平均6~7元的」、「盒裝最便宜也要300吧」、「不知道以後能不能再回得去以前80-100一盒」、「就是用來圖利廠商，hold住5元價格，不然沒人要在台灣留產線」。