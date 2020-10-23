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好市多加油賣成本價？ 網揭業者算盤「打中台灣人致命點」

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多北台中店加油站10月19日開始試營運，23日正式開幕。圖／摘自COSTCO 好市多 消費經驗分享區
好市多北台中店加油站10月19日開始試營運，23日正式開幕。圖／摘自COSTCO 好市多 消費經驗分享區

台中好市多加油站今（23日）正式開幕，相比中油、台塑，油價每公升便宜約3元，也讓網上熱烈討論這樣到底能不能賺錢。

全台第14家美式賣場好市多（COSTCO）預計年底前在台中正式開幕，日前加油站也搶先營運，全站共24台加油機，使用中油油品，並提供98無鉛、95無鉛、超級柴油，價格相比中油、台塑加油站，每公升便宜約3元，使用好市多聯名卡，更有3%高回饋。

不過有網友疑惑在PTT發文問，「這樣能賺錢嗎？如果還有賺，那不就代表中油台塑賺更多？如果只是打平甚至虧本，那是開心酸的嗎？有沒有好市多加油站和油價的八卦？」

對此，底下留言紛紛回應，「吸引辦會員和購物啊」、「中油說過好市多的油價就是成本價啊，等於好市多虧一點點」、「好市多虧又沒差，主要是會員費收的多就好」、「加中油台塑又不需要當付費會員 」、「不用請加油員+成本價誘你來COSTCO消費」、「好市多賺的是會費」、「會費1350（元），1公升省3塊錢，450公升就回本了」、「開車去一趟好市多，5000塊是起碼的，成本價加個油根本，命中台灣貪小便宜的致命點，禮拜天排到爆」。

事實上，好市多加油站全台僅2間，1間在桃園中壢店，另1間則在即將開幕的北台中店。好市多業者先前曾表示，相較於中壢加油站，大台中開車的人口更多，設置加油站除了吸引民眾辦卡，預計也能提升會員來店的頻率、次數。

好市多 加油站 中油 油價 PTT

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