為3尊神像延誤起飛旅客空橋苦等 立榮：飛安考量

立榮航空昨天台北飛往澎湖航班，傳出因為三尊神像，有延誤近1小時、讓旅客在空橋苦等狀況。對此，立榮航空說，因為包裝紙箱有安全疑慮，所以進行更換才導致飛機延誤起飛。

立榮說，22日台北-澎湖B7- 8607，因旅客以購票方式擕帶神尊放置於座位，依規定需在旅客登機前先行包裝妥當並固定於座椅上，但在進行相關作業時發現包裝紙箱無法固定有安全疑慮，因此由地勤人員協助更換為公司提供之鋁箱。

立榮說，地勤人員在神尊占位行李上機後，隨後就進行登機前分流廣播，致使有部分旅客先行至空橋前廊道排隊等候；在確認需要更換神尊之包裝，判定需要較多的作業時間，地勤人員廣播及口頭告知，通知旅客航班因地面作業因素將延後登機。

立榮說，該航班共計174名旅客，原定下午3時起飛，因作業延誤至3時35分登機完畢關艙，對於此次航班作業造成旅客的延誤，立榮航空深感抱歉。