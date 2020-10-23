聽新聞
test
0:00 / 0:00
華信航空首創7天6夜「環台飛行遊｣ 天天住五星飯店
國境尚未開放，只能瘋玩國旅。華信航空今天宣布，首創七天六夜「環台飛行遊｣，搭飛機暢遊全台七大目的地，從空中看見台灣的美，還可以住五星飯店度假。每人2萬8888元起，細節將於下周三下午2時記者會上公布。
華信說，為迎接國內旅遊盛事推出環台飛行遊，七天六夜國內搭機大環島，精選台北、台中、高雄、台東、花蓮、澎湖、金門等台灣熱門七大目的地，任何一個地點皆可出發、兩人即可成行，天天保證入住頂級五星級酒店，並且安排專車機場接送，讓旅客打包好行李就能隨時出發。
根據華信規畫，環島行程每個城市都搭配五星級飯店，台北晶華、澎湖喜來登都在行列中，有別於別家航空公司只飛不能下機，這次是偽出國「真旅遊」。屬於歐美式玩法，就像歐洲玩三國和四國。
華信說，各地都可以出發，之後會回到原點，將是常態性航班，每個縣市、每周都有個定飛行日，預計11月初首航，下周三先開賣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言