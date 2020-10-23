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華信航空首創7天6夜「環台飛行遊｣ 天天住五星飯店

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
華信航空首創7天6夜「環台飛行遊｣ 。圖／華信航空提供
華信航空首創7天6夜「環台飛行遊｣ 。圖／華信航空提供

國境尚未開放，只能瘋玩國旅。華信航空今天宣布，首創七天六夜「環台飛行遊｣，搭飛機暢遊全台七大目的地，從空中看見台灣的美，還可以住五星飯店度假。每人2萬8888元起，細節將於下周三下午2時記者會上公布。

華信說，為迎接國內旅遊盛事推出環台飛行遊，七天六夜國內搭機大環島，精選台北、台中、高雄、台東、花蓮、澎湖、金門等台灣熱門七大目的地，任何一個地點皆可出發、兩人即可成行，天天保證入住頂級五星級酒店，並且安排專車機場接送，讓旅客打包好行李就能隨時出發。

根據華信規畫，環島行程每個城市都搭配五星級飯店，台北晶華、澎湖喜來登都在行列中，有別於別家航空公司只飛不能下機，這次是偽出國「真旅遊」。屬於歐美式玩法，就像歐洲玩三國和四國。

華信說，各地都可以出發，之後會回到原點，將是常態性航班，每個縣市、每周都有個定飛行日，預計11月初首航，下周三先開賣。

華信 環島 看見台灣

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