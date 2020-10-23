天氣要變好了！ 今晚雲雨帶將完全遠離台灣 周末穩定

「天氣風險 WeatherRisk」粉專表示， 北方的乾空氣正在南下，把雲雨帶逐漸向南推離，對北部來說雨終於要停了，對桃竹苗也是好事一件，水庫至少有小小進帳，「天氣要變好啦！」

「天氣風險 WeatherRisk」說，預估在今天晚間，雲雨帶就會完全遠離台灣，只剩下迎風面的基隆東北角、宜蘭還有些零星雨勢，但和前幾天相比會緩和很多。

周末全台灣各地的天氣大致穩定，除了基隆東北角、宜蘭之外，都是多雲到晴的天氣，可以好好把握難得的好天氣，但要注意各地早晚都是風大、偏涼的情形，尤其北部低溫會下探到19度左右。

中央氣象局說，今、明兩天東北季風及颱風外圍雲系影響，各地天氣較涼；今天中部以北及東半部地區有局部短暫雨，南部地區及澎湖亦有零星短暫雨，金門及馬祖為多雲到晴。

明天東半部、中南部地區、北部山區及澎湖仍有零星短暫雨，北部平地為短暫雨後多雲，金門及馬祖為多雲到晴的天氣；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部沿海地區及馬祖有長浪發生的機率。