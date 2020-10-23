韓國打流感疫苗累計25死 陳時中：賽諾菲批號與我不同

韓國流感疫苗接種近日接連傳出死亡案例，路透社報導，截至目前死亡人數至少達25人。死者生前施打的疫苗則分別來自南韓國產疫苗，和法國藥廠賽諾菲生產的疫苗。對此，衛福部部長陳時中今表示，韓國進口的賽諾菲流感疫苗批號跟我國不同，且台灣沒有出現過類似死亡案件。

今年台灣公費流感疫苗打出史上最高打氣，如今卻傳出韓國接種疫苗後死亡案件中，也有人是接種賽諾菲流感疫苗，我國不論公費或自費流感疫苗都包含賽諾菲流感疫苗，陳時中說，已立即與賽諾菲公司聯繫，對方回應目前除韓國外，其他使用賽諾菲流感疫苗國家未傳出類似情況。

陳時中也說，衛福部會持續關注此事件；賽諾菲公司也在昨晚發聲明表示，關於來自韓國的事件，細節正在釐清中。台灣使用的賽諾菲巴斯德流感疫苗全部批次皆與韓國所使用的批次不同。

賽諾菲藥廠也說，進口台灣的流感疫苗所有批次均符合賽諾菲巴斯德的嚴格品質檢測程序標準，並通過獨立的歐洲總體官方藥品管制實驗室檢驗認證，以及台灣食藥署的嚴格檢驗程序後才供應至台灣市場使用，品質安全無虞民眾不需擔憂。