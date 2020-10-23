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領補助公司卻逼退員工 邱顯智要求交通部保障勞工權益

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時代力量立委邱顯智（右二）上午在立法院召開「交通部給人補助，公司請人走路，勞動部不給名單，蓋上黑布」記者會，偕同8名受害勞工，指控桃機環亞貴賓室（台灣億群公司）一邊領取交通部紓困補助，一邊卻逼退勞工，並不給資遣費。記者許正宏／攝影
時代力量立委邱顯智（右二）上午在立法院召開「交通部給人補助，公司請人走路，勞動部不給名單，蓋上黑布」記者會，偕同8名受害勞工，指控桃機環亞貴賓室（台灣億群公司）一邊領取交通部紓困補助，一邊卻逼退勞工，並不給資遣費。記者許正宏／攝影

時代力量立法委員邱顯智今天表示，近來接獲桃園機場環亞貴賓室積欠資遣費陳情；經查該公司竟一手領交通部紓困補助，一手資遣員工，並不給資遣費，要求交通部應該要修正補助要點，比照其他部會訂定完整的保護勞工規範。邱顯智說，類似勞工受害案件不會只有這一件，也要求勞工部應公開受補助事業單位之減班休息資料給國會，以利監督。

邱顯智表示，環亞貴賓室今年從民航局領取補助1370萬餘元的補助，以及從桃園機場公司領取補助130萬餘元，卻還是發生逼退勞工情事，交通部的紓困補助規定，顯然對於業者過於寬鬆。

邱顯智說，以經濟部、文化部以及教育部的紓困補助要點為例，均有但書明定「不得對員工實施減班休息、減薪或裁員等減損員工權益之行為，亦不得解散、歇業或有其他主管機關公告之情事」；然而，交通部的補助要點，遲至昨天才修正公告上網，保障勞工範圍也不如其他部會完整，形同放縱領取交通部補助的事業單位，都可以「一手拿補助，一手逼退員工」。

交通部航政司專委陳孝齊表示，交通部已對此在紓困辦法中新增相關保護勞工規範，也會要求桃機公司，督導業者補貼費用要如實發放。

邱顯智指出，目前減班休息狀況的事業單位計有934家，實施人數1萬7981 人；然而哪些事業單位減班休息，勞動部始終沒有提出資料說明，只說會跟給予補助的部會進行資料勾稽，此作為形同逃避國會監督。勞動部勞動條件及就業平等司科長李怡萱表示，因為相關資料涉及營業資訊，所以不能提供給國會。

邱顯智 桃園機場 資遣

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