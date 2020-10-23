豬農反映這問題壓力大 農委會與環保署最快11月討論

9月18日農委會豬農開第二次百億基金的討論會，會中豬農反映環保法規嚴格，水汙標準高，豬農難以生存，農委會承諾未來一個月內，農委會與環保署以及地方政府進行跨部會協調，討論養出廢水處理問題，雙方會議將在11月初召開。

兩次養豬產業提升百億基金的會議，會議中不斷提出環保問題是現階段畜牧業者最為困擾的議題，因為社會對環保要求日益提升，加上現行法規嚴格，對畜牧業者是沉重壓力。

根據環保署統計，光畜牧水汙染，去年就稽查1萬1000多件，裁罰金額比過去增加兩成，年裁罰總金額約3300萬元，環保署表示，雖稽查件次比過去幾年增加，是因為稽查時，同時宣導資源化措施，因此108年起稽查件次增加，但合格率也增加。

環保署水保處長吳盛忠表示，環保署管理稽查畜牧廢棄物，比較站在循環經濟的角度，對養豬場進行輔導，稽查並非目標，希望把養豬場的水汙、空汙（臭味）、甲烷化為電與熱能；他認為，比較鼓勵採取大廠帶小廠的方式集中處理養豬廢水，避免造成汙染。

農委會副主委黃金城證實11月初將與環保署討論相關議題。他表示，台灣養豬戶最在意的就是養豬場汙泥、廢水排放問題；由於現代化養豬場有三段式汙水處理，處理過後會產生汙泥，以及廢水排放，但畜牧業者想搭排，要把處理過後的廢水排入農田、或者公共水溝。

黃金城表示，搭排沒有問題，主要是搭賠的費用分為很多項目，比如排到大排汙水處理有一層費用，排到農田灌溉也有費用，汙水處理也又收費，平均一頭豬需要增加50元的汙水處理費用，這是幾次會議豬農不停反映的問題，因此需與環保署討論，這中間有沒有可以調整的空間，但他也說，部會間要討論這些議題並不容易 。

黃金城說，養豬的戶數不斷在下降當中，到去年底還有近7000場養豬場，但現在僅剩下6600場，一些無法符合環保法規、無力負擔各項環保設備，也不能提升養殖的小豬場，未來退場是必然的。

黃金城表示，現在算起來，這些小養豬場不太有經濟效益，因此，未來農委會的百億基金裡面，會協助養豬場改善排水、汙水處理，調整飼養結構，但是畜牧場應該繳交的費用還是要繳。