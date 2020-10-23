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健保會提案抗議政府負擔不足 批政府是「A健保最大戶」

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
目前政府負擔健保經費的結構可分為四大塊。製表／記者邱宜君
目前政府負擔健保經費的結構可分為四大塊。製表／記者邱宜君

健保安全準備金明年會低於1.5個月，需依法調高費率。健保會今召開今年第八次會議，有付費者代表提案，再次呼籲政府應停止取巧灌水，確實依法承擔起保險經費的36%，如此一來費率可能不需要調高這麼多。

依照健保法，保險總經費是由僱主、政府、被保險人（民眾）三方共同負擔，而政府至少應負擔36%。政府負擔這部分一直被詬病計算方式取巧，「灌水」總金額恐高達千億。

根據健保署資料，目前政府負擔健保經費的結構可分為四大塊。第一塊是政府作為雇主的保險費，第二塊和第三塊是政府依健保法或其他法律補助各類被保險人及其眷屬的保險費，第四塊則是補助育嬰留停期間的雇主負擔。

以2019年為例，政府自己作為雇主應負擔的保費是453億元、政府依照健保法補助各類被保險人及其眷屬的保費是1091億元、依其他法律補助六種弱勢民眾65億元、育嬰留停補助原雇主負擔8億元，以上都算政府負擔，總共是1617億元。對照2019年政府最少應負擔的36%是2192億元，上述合計的1617億元就占高達74%。

健保署財務組副組長陳美杏表示，雖然1617億元距離2192億元還差575億，但差額都已在今年編列預算撥付，沒有欠費。衛生福利部社會保險司司長商東福表示，2016年立院通過健保法施行細則第45條修正條文時，已把「失業被保險人及其眷屬健保費」及「經濟弱勢者健保費」排除於政府負擔計算之外，涵蓋範圍已比之前少。

健保會公正人士委員質疑，政府補助弱勢族群健保費，這筆補助應算在民眾負擔部分；勞工育嬰留職停薪期間，政府補助雇主應出的保險費，這筆補助則應算在雇主負擔部分，卻都在2016年以後都被算成政府負擔部分。

公正人士委員表示，政府堅持用「健保收入」來估算政府負擔比例，再用上述補助去灌水，都是為了讓政府再少出一點；但當健保連年支出大於收入，短絀卻都靠來自大多來自民眾的安全準備金去彌補，這是對人民不公。還有健保署每年大約3億元的行政費用、三代健保改革計畫的研究經費，連這些也用健保出，簡直可說政府自己就是Ａ健保的最大戶。

學者專家學者委員說，面對政府負擔比例，健保署和健保會長期各說各話，很需要立委或監委介入，或透過行政訴訟、修法，才會有定論。政府若願意多補錢進來是好事，但也解決不了台灣醫療費用長期成長率過低的問題。收支兩面的改革已刻不容緩，遲早得調高費率、改革費基，也必須改革不合理、壓榨專業的支付標準。

委員說，健保最大問題在於費用成長太緩慢、跟不上人口老化及科技發展，台灣現在醫療在GDP的占比還停留是先進國家40年前的水準，高醫療品質都靠剝削專業人員達成的。「如果台灣堅持要做最省錢的國家，未來不但追不上日韓，越南和馬來西亞等南亞國家也會超車台灣。」

委員也提醒，目前反對調漲費率的力量主要來自雇主團體，但其實以台灣醫療費用成長之慢，台灣的雇主已是全球社會保險國家當中負擔最少的。

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