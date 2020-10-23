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高鐵不再幫開購票證明 通勤族痛批「擾民」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵示意圖。本報資料照片
高鐵示意圖。本報資料照片

一名擔任教職員的陳姓讀者向本報投訴，台灣高鐵公司自15日起就不再幫乘客開立購票證明，若需要必須自行上網查詢，且要在搭乘日隔天中午12時之後才能下載，痛批高鐵新政策根本擾民。對此，台灣高鐵公司表示，基於相關稅務憑證應具備唯一性且須避免重複開立，即起車站不另開立購票證明，至於為何隔日才可以下載，高鐵則說因為考量乘車當日皆可退票才有該規定。

陳姓讀者說，以前去學校研習或是授課都是現場把高鐵購票證明給承辦人即可，但未來自己只能先給去程票，然後隔天中午後才能查詢回程票購票資訊，用Line或是電子郵件傳給承辦人自己列印的購票證明，「根本就是擾民」。

該讀者說，同一天來回的高鐵即使一起訂，訂票代碼也只有一個，竟然來回車票還要分開查詢，「高鐵根本吃飽太閒」。

「為何台鐵都可以繼續開證明，高鐵就不行！」該讀者說，高鐵這樣的作法，對常到處跑的講師、業務很不友善。他每周至少搭三天高鐵，有時候甚至一周就搭六天，沒有空天天處理購票證明，現在只好統一假日再一次處理前一周的回程購票證明。

對此，高鐵說，車票經財政部核准本身即可作為稅上申報費用的憑證，使用無實體車票（包含手機票證、電子票證等）有需要購票證明者，亦可透過T-EX行動購票App、企業網站開立電子車票證明乙次，基於相關稅務憑證應具備唯一性且須避免重複開立，故於今年9月起即透過公告、新聞稿及車站宣導，自10月15日起車站不另開立購票證明，惟旅客如仍有交易證明之需要，可至企業網站交易/搭乘紀錄查詢專區自行查詢列印交易紀錄。

高鐵說，另考量車票於效期內均可退票，且自由座車票當日均有效，故搭乘日過後、確認車票無辦理退票，可下載交易紀錄。旅客下載後之交易紀錄除可自行列印外，亦可透過通訊軟體或電子郵件傳送，不須再到車站窗口或服務台開立。

高鐵

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