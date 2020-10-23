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你吃的是真干貝，還是假干貝？「干貝」其實是這個部位！

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖/食力Foodnext
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【撰文＝蔡幸儒】

除了明蝦、天使紅蝦、大閘蟹等海味外，鮮甜肥美的「干貝」更是不少高檔料理店的常見客！不過但我們平常吃的干貝究竟從哪來？又到底是真是假呢？

干貝是一種生物？其實你吃的干貝是這個部位！

我們平常所吃的「干貝」其實不是一種生物，而是少數「軟體動物門雙殼綱」動物發達的「貝柱」，也就是「閉殼肌」，將其切割下來之後就成為干貝。

閉殼肌的主要作用是透過其收縮來控制外殼閉合。以蛤蜊、淡菜這類雙殼綱貝類的閉殼肌來說，一般就有前閉殼肌與後閉殼肌兩條，而每次我們吃完常剩下、拔不起來的圓形肉柱，便是其中一條。

圖/食力Foodnext
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閉殼肌的構造在於協助雙殼綱貝類外殼開合。

而我們在壽司店或燒烤店常吃到的海扇貝、腰子貝等較大的干貝肉柱，則多來自於「海扇蛤科」及「江珧蛤科」這兩種大型貝類。其閉殼肌通常只有一個，構造也會較為肥厚強壯。

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海扇貝其閉殼肌通常只有一個，其肌肉構造也較為肥厚強壯。

扇貝藉由強壯的閉殼肌控制雙殼快速開合，藉以帶動水流以快速移動並躲避敵人攻擊。（影片來源：「Storyful Rights Management」Youtube頻道）

干貝如何分？看紋路、看裂痕辨真假！

不過市售干貝價格百百種，從一顆好幾百元，到吃到飽火鍋、燒烤出現的干貝吃到飽都有，甚至過去便曾有媒體報導，有業者會以混合魚漿、魷魚透過人工調味製成仿干貝，或是以次充好、用價格較為便宜的腰子貝取代每公斤將近上千元的海扇貝。

以腰子貝、海扇貝二者來說，稱之為「干貝」尚屬合理，只是等級有差異。但若遇上與魚漿或魷魚製成的仿干貝，又該如何辨別呢？

其實透過干貝的纖維紋路及表面裂痕大致可作區別。天然干貝因為來自於二枚貝類的閉殼肌，纖維多會較細較明顯。此外，也會因為閉殼肌的肌束分佈，使之橫切面表面呈現不規則的裂痕。而仿製干貝，因多是由一定的製程模組合而成，除了切口會較為平滑、紋路工整外，大小也會幾乎呈現一致。

真干貝表面會有較不規則的裂痕出現。

簡單透過這些外觀差異，雖可辨別干貝的真偽。但隨著網路購物日漸發達，不少消費者也常在直播平台上喊價購買新鮮海產，在實際取得商品前，對產品資訊的掌握也變得更加困難。為此也建議消費者在下訂前，除了多花點時間與賣家確認產品資訊，也應盡量挑選較有信譽的網路賣家，並避免來路不明貨品，以避免後續消費爭議。

審稿編輯：林玉婷

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【參考資料】

海扇貝及干貝簡介-關務署高雄關/簡任稽核廖先鴻

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