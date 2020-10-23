鼻塞過敏睡不飽 高雄婦女長年黑眼圈像熊貓！

生活環境充滿過敏源，每到秋天氣候乾燥，日夜溫差變大，免疫力容易下降，皮膚、呼吸道等過敏問題也找上門，最頭痛就鼻鼻塞、流鼻水等過敏症狀，一名黃小姐鼻子過敏睡不好，長期黑眼圈像熊貓，檢查才發現不只鼻子過敏導致鼻肉肥厚，鼻中膈也彎曲，影響呼吸順暢，以致雪上加霜。

小港醫院耳鼻喉科劉承信醫師說，黃小姐受鼻子過敏問題困擾十多年了，一開始症狀不明顯，近年每況愈下，除鼻塞無法呼吸、講話鼻音重、流鼻水，甚至還會頭昏腦脹、睡不飽。

他表示，台灣約近3成民眾受過敏及非過敏性鼻炎的困擾，無論是基因、免疫功能、自律神經或空氣污染、花粉塵瞞、冷熱溫差等環境因素，都可能造成鼻塞過敏，大大降低生活品質。

一般輕症可先用鼻清洗、口服抗組織胺等藥物、鼻噴劑或免疫治療，若症狀已嚴重影響到生活，傳統會使用雷射縮減下鼻甲體積，新式的「無線射頻冷凝氣化」或「動力旋轉刀」，因出血量少、手術時間短、疼痛較少，傷口恢復較傳統快。如果患者合併鼻中隔彎曲或結構異常，則可採用鼻中膈鼻道成型術、功能性鼻整形來矯正，像最近孫安佐、空姐報報Emily皆因鼻中膈彎曲進行手術。