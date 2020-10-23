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沙塵暴來襲！北台灣霾害籠罩 出門記得戴口罩

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
今天清晨包括北部富貴角、以及萬里地區空品差，空氣品質指標AQI破百，對敏感族群不健康，提醒民眾留意。圖／取自空氣品質監測網
今天清晨包括北部富貴角、以及萬里地區空品差，空氣品質指標AQI破百，對敏感族群不健康，提醒民眾留意。圖／取自空氣品質監測網

受到東北季風增強影響，來自中國內蒙及河套地區出現沙塵及北京的霾害現象，今天凌晨起東北風增強，將挾帶霾及沙塵南下影響我國北部空氣品質，午後影響中南部地區，空氣品質多為橘色提醒等級，影響程度視汙染物累積及降雨而有所變化，沿海地區因風速較強，可能出現揚塵現象。

今天清晨包括北部富貴角、以及萬里地區空品差，空氣品質指標AQI破百，對敏感族群不健康，提醒民眾留意。

中央氣象局表示，今天東北季風增強及颱風外圍環流影響，過去24小時南京和上海細懸浮微粒(PM2.5)最高濃度為74、105微克/立方公尺；懸浮微粒(PM10)最高濃度為184、95微克/立方公尺，清晨東北風將挾帶境外汙染物移入影響台灣，西半部及離島地區汙染物濃度易偏高，傍晚後竹苗以北地區空氣品質將逐漸好轉為普通等級，午後中南部地區逐漸受到影響，且受光化作用影響臭氧濃度易上升；中部至雲嘉南沿海地區風速較大，須留意地表揚塵現象影響空氣品質。

花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

環保署表示，未來一周，今天東北季風增強及颱風外圍環流影響，清晨東北風挾帶境外汙染物移入台灣，西半部及離島地區汙染物濃度偏高，傍晚影響將逐漸趨緩。

24日至28日持續受東北季風影響，竹苗以北擴散條件較佳，下風處中南部地區汙染物較易累積，且午後受光化作用影響臭氧濃度易上升；其中今天至明天因風速較強，中部至雲嘉南沿海地區須留意揚塵現象影響空氣品質。

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護，可以利用空氣品質監測網資訊、「愛環境資訊網」查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，強化自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

空氣品質 海地

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