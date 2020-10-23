空汙境外移入 彭啟明：已經登陸北台灣

今天是24節氣中的霜降，是秋天的最後一個節氣，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，台灣雖然看不到霜降，但溫度恰巧有顯著變化，昨晚到今天清晨東北風增強，北部在桃園及新北市許多低溫都創入秋紀錄，降到17-18度，都會的台北市和板橋則還有19度，和前幾天有落差，感受上有點涼意，北部較明顯。

他說，目前颱風和東北風交會的共伴鋒面，已經快速的東移，台灣上空剩下沙德爾颱風外圍的中層水氣和東北風增強有點交會，全台各地都有些零星陣雨，其中北部是東北風主要的迎風面，配合上地形，在山區的持續降雨較為明顯，其他地方多是雲多偶雨或偶飄雨的型態。

今天北台灣回溫很有限，北部約22-23度，中南部26-28度。今晚開始，位於大陸的冷高壓南下，新的一波較乾冷空氣將南下往台灣，入夜溫度將持續降低，最低點有機會在周六清晨，預期會比目前還要低上1-2度，北部台北市及新北市中心有可能到18-19度，北部空曠區域16-17度，台中以北都會區域19-20度。白天在周六回溫也不高，北部22-24度，中南部25-28度。

乾冷空氣南下，雖然降溫，但水氣減少，北部東北部到東半部，可望揮別過去每天下雨的天氣，這兩天會有陽光。不過還是要留意早晚的低溫，尤其可能晴朗要考慮輻射冷卻效應，早晚感受上會有顯著涼意，要注意身體健康，周日白天開始，冷空氣減弱，有機會再回溫。

他說，預計這波穩定天會持續到下周二三，接下來仍要看東北風及菲律賓東方及南海也都還有擾動低壓發展條件，可能周四五開始又會再來一波類似的情境，但雨多雨少仍有待觀察。