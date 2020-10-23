今天霜降北部轉涼 周末各地降雨趨緩

今天是24節氣的霜降，中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，傳統上是北方已經要結霜了，意味著天氣要變冷。台灣這次沒有例外，變冷的時間似乎也反應在節氣上，天氣將有所改變。

今天颱風外圍環流及東北季風增強，各地都有降雨機會，以北北基宜為主，花東次之、桃園以南最為零星。

氣象局今晨發布陸上強風特報，強烈東北風影響，台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

今天北部及東北部天氣較涼；水氣比今天略為減少，但北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲；氣溫方面，各地低溫約19至22度，局部沿海空曠地區將會更低一些，預估北部及東北部整天較涼，高溫僅約22度，花、東高溫約25至26度，中南部地區則約27至30度，各地早晚秋意濃，中南部日夜溫差稍大，應適時添加衣物以免受涼。

明天至周日清晨颱風遠離，水氣減少，各地降雨趨緩，迎風面仍有局部降雨。清晨溫度最低約19-22度。

周日清晨之前東北季風所帶來的冷空氣較為明顯，各地秋意較濃，北部及東北部整天較涼；其他地區早晚亦涼，中部以北低溫僅19、20度左右，應適時添加衣物避免著涼；周日白天東北季風稍減弱，氣溫稍回升。

周日白天至下周三迎風面仍有局部降雨。下周一開始溫度日漸回升，各地大多多雲到晴。下周三、周四水氣又增多，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，南海至菲律賓東方海面的大低壓帶，未來一周仍有可能有其他熱帶擾動發展，留意最新氣象資訊。30日至11月1日為東北風環境，迎風面有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。