桃園楊梅區17.3度創入秋最低溫！ 吳德榮：降雨趨緩

昨天冷空氣逐漸南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨截至5時，北台灣平地氣溫已創入秋以來的最低，約在17、18度，為桃園楊梅區17.3度、新北瑞芳17.4度、新竹新豐17.9度、台北大安18.6度。

他說，沙德爾颱風因其北方高壓增強而轉偏西，朝海南島南方近海前進。從沙德爾往台灣方向輸送的中層雲系，今晨給各地皆帶來局部雨；因沙德爾遠離，中層雲系將逐漸減少、變薄；白天中部以北雖仍有局部短暫雨，但降雨將逐漸減緩，今晚可望停歇。

今天冷空氣影響，北台微冷，中南部氣溫略降；北部17至22度、中部18至28度、南部19至30度、東部18至28度。

他說，歐洲中期預報中心模式模擬顯示，下周菲律賓東方另有熱帶擾動發展，將通過菲律賓中部、向西進入南海，路徑較沙德爾更偏南，距台灣更遠。下周三模擬圖顯示，熱帶擾動在南海。其他國家的模式也有類似的模擬，只是位置、強度有所差異，應持續觀察。

明天東北風較弱、且轉乾，各地轉為晴時多雲的天氣，唯中南部山區仍有零星飄雨的機率。白天在陽光下各地舒適，北台高溫約26度、中南部約30度，早晚稍有寒意，清晨平地最低溫約可降至16、17度。

周日至下周二各地為晴時多雲的天氣；冷空氣減弱，各地白天舒適至微熱，早晚很涼，仍應注意日夜溫差較大。下周三、四台灣附近東北風增強，水氣增多，天氣再度轉變。