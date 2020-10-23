沙德爾到中颱上限 但對台灣無影響

颱風沙德爾已轉為中颱，專家預估將維持在中颱的上限，但對台灣無直接影響，週五起降雨趨緩。天氣風險管理公司總監賈新興表示，颱風沙德爾預計往越南方向移動，對台灣沒有直接影響，預估23日起受乾燥東北季風影響，天氣轉涼、少雨。天氣風險公司總經理彭啟明預估，25日白天起東北風略減弱，北部會逐漸回溫。

沙德爾增強為中颱

中央氣象局指出，颱風沙德爾已於22日下午2時增強為中度颱風，22日下午2時的中心位置在北緯17.2度，東經115.9度，向西北西進行，預測23日下午2的中心位置在北緯17.8度，東經114.5度，提醒在中西沙島海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

22日、23日受東北季風增強及颱風外圍環流影響，北部及東北部天氣轉涼，22日基隆北海岸、東北部及大台北山區有陣雨，其他地區則有局部短暫陣雨。23日北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區則為短暫雨後多雲。

23日起降雨趨緩

天氣風險公司總經理彭啟明指出，23日開始到週末，北部早晚低溫有機會下探到18、19度，23日起有較乾燥的東北風南下，降雨可望趨緩，到24日降雨會更趨緩，北部、東北部有機會逐步轉為多雲到晴的天氣，只有局部的地形雨，但溫度仍會持續往下探底，空曠地區因輻射冷卻，可能降到17、18度，預計25日白天起，北部會逐漸回溫。

天氣風險管理公司總監賈新興表示，颱風沙德爾預計往越南方向移動，對台灣沒有直接影響，「雖然強度持續增加，但應該還是維持在中颱的上限。」他預估，23日起受乾燥東北季風影響，水氣將逐漸減少，迎風面北部、東北部天氣為多雲短暫陣雨，溫度變化明顯，空曠地區有機會到20度以下，24日、25日水氣會更少。

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