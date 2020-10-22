8成國人骨質密度不合格 低分群女多於男、北多於南

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台師大教授與中藥廠開檢驗車檢測民眾骨質密度，三年來發現不合格率達到81％，70歲以上長輩更高達93％，北部和中部不合格率82％高於南部的74％。圖／台灣師範大學提供
台師大教授與中藥廠開檢驗車檢測民眾骨質密度，三年來發現不合格率達到81％，70歲以上長輩更高達93％，北部和中部不合格率82％高於南部的74％。圖／台灣師範大學提供

重陽節將至，台灣師範大學今天舉行記者會表示，該校教師吳忠信與中藥廠合作，開檢驗車檢測民眾骨質密度，三年來發現不合格率達到81％，70歲以上長輩更高達93％，北部和中部不合格率82％高於南部的74％。台師大繪製出全台第一張骨質危機解密地圖，呼籲長輩多利用中藥食補與寵物療癒，來緩解高齡老化與失智問題。

台師大教授吳忠信與順天堂科學中藥廠合作，分析全台2820個民眾的骨質密度，並將數據繪製成「全台民眾骨質危機解密地圖」。吳表示，此一數據的收集是由順天堂藥廠提供「天上聖母號」，自2017年開始配合國內公益與傳統廟會等活動，以定量超音波式骨密度量測儀，協助民眾了解自身骨質密度。

台師大引述多項研究，指出骨質密度降低，除老化與女性更年期的因素外，空汙PM2.5與骨質流失也有著很高關聯。民眾骨質不合格的年齡也在逐年下降，顯見骨質危機已不只發生在銀髮族身上。

吳忠信投入科學中藥配方研究，他表示，選擇由人蔘、丹蔘、搭配五味子、麥門冬研製而成的科學中藥B307，實驗發現對心臟功能衰竭的模式動物的心臟組織具有活血補氣、抗氧化壓力、發炎與細胞凋亡等保護心肌細胞的顯著功效。科學中藥B307可以有效緩解癌症化療動物的心毒性傷害。

吳忠信也說，寵物治療有助改善高齡長輩的老化與失智問題。寵物不但是人類最佳的生活伴侶，也是最棒的心理治療師。「寵物治療」就是透過與「療癒動物」如與狗或貓的互動，來促進人類身心健康的治療方式。透過飼養寵物，達到舒解生活壓力、讓人心情平靜，有機會提昇社交關係。

吳說，過去研究發現，如果是輕度認知障礙或是輕度失智症階段，寵物治療可以促使長者照顧及飼養寵物，這過程有助於失智症長者維持工具性基本生活能力，如果是養狗，則可以陪伴長者每天帶著狗出門散步，藉此增進長者活動量及肢體運動。

台北市陪伴犬協會理事長蔡文揮表示，協會會帶著經過訓練的陪伴犬到養護中心與長輩們互動，這方式確實可以有效幫助長輩舒解苦悶心情，並且提昇長輩們的社交互動。

寵物 中藥 失智症

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