因應桃竹苗停灌 農貸本金展延六個月免收利息

桃園、新竹、苗栗部分區域停灌，農業經營者無法從事農業生產，導致收入減少而有貸款本息償還困難，為紓解還款壓力，農委會今發布農貸協助措施，提供專案農貸本金展延6個月寬限，且展延期間免收利息。

農貸協助措施適用對象，包括停灌區已申貸「農機貸款」、「輔導農糧業經營貸款」、「農民經營及產銷班貸款」、「小地主大專業農貸款」、「青年從農創業貸款」及「農民組織及農企業產銷經營及研發創新貸款」等6種專案農貸借款人，因無法從事稻作或其他公告受補償作物類別生產，致還本繳息困難者。

至於協助措施，申請本金展延6個月，展延期間免繳利息，由政府全額補貼，原約定貸款期限，得配合本金展延期限往後延長。

受理期限即日起至110年1月31日止，借款人攜帶身分證明文件至原貸款經辦機構填具申請書（含切結事項）即可辦理，貸款經辦機構將儘速審核通知。

農金局表示，農業信用保證基金將配合農貸協助措施，就案關保證案件，經依規定辦理貸款展延並免收利息者，辦理保證期間展延並免收展延期間之保證手續費。另借款人依農貸協助措施辦理展延後，屆期如仍有還款困難情形，仍可依「辦理政策性農業專案貸款辦法」第22條規定向原貸款經辦機構申請展延。

為協助農業經營者即時取得農貸協助措施資訊，農金局已請貸款經辦機構儘速將前揭措施刊登於營業廳公布欄、電子看板、跑馬燈或網站上，並輔以透過產銷班、農事小組或以廣播、電話等方式周知，相關問答（QA）並可至農金局網站（http://www.boaf.gov.tw）查詢。

如有貸款疑義，可電洽服務專線，全國農業金庫0972-590-951、農業信用保證基金0963-619-301、農金局0933-239-983。