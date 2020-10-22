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疏於除濕讓孩子過敏 11%家庭環境真菌超標
季節交替之際，過敏的孩子又開始打噴嚏、皮膚癢，但很多家長不知道的是，潮濕環境助長真菌孳生，也是導致過敏的元兇。台灣室內環境品質學會與多個研究單位合作大型研究計畫，其中國家衛生研究院環境醫學研究所研究員王淑麗的研究發現，11%中部家庭中真菌濃度超標，而且數量最多的前三名，都是醫學實證確立與過敏相關的真菌。
王淑麗表示，這次國人每天約有80到90%時間待在室內， 國外調查顯示新生兒與幼兒近乎百分百長時間待在家裡。 胎兒及幼兒時期的且免疫系統和器官發育還在快速發展，承受污染物容易造成永久健康危害，使得肺部的發育較不完全。這次研究針對73戶竹苗地區的家庭，包括40個男孩和33個女孩，平均年齡僅5.6歲。
結果發現，有11%家戶真菌濃度超過我國環保署的標準，採樣前三名真菌種類都與過敏性反應有正相關，是枝孢菌屬（Cladosporium）、麴菌屬（Aspergillus）、青黴屬（Penicillium）。高達49%家戶回報家中孩子有出現異位性皮膚炎、哮喘或過敏性鼻炎其中一種過敏症狀。
王淑麗表示，室內濕度高會有助於真菌在灰塵、建材、家具表面生長，建議要定期清潔居家環境，保持乾燥。勤換空氣清淨機濾片、善用除濕機，都有助空氣保持乾燥、降低懸浮物，保持空氣品質。
王淑麗提醒，除了真菌之外，在煮飯時間、戶外交通尖峰時間，室內空氣品質都會變差，小孩睡覺前如果有跳床的習換，也會引起揚塵，增加室內空污微粒濃度。建議在煮飯時間一定要打開抽油煙機，並且把廚房的門關上，防止油煙溢散；如果住在交通要道或馬路邊，交通尖峰時間應先關上窗戶。
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