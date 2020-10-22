「港灣記憶-臺灣南北雙港檔案特展」 再現百年港灣風華

交通部指導國家發展委員會檔案管理局、航港局、臺灣港務股份有限公司於今日在行政院新莊聯合辦公大樓合辦「港灣記憶-臺灣南北雙港檔案特展」，這次還特別展出擁有約百年歷史的「打狗築港計畫圖」、「基隆港市街圖」；交通部長林佳龍表示，希望未來能成立一座交通博物館，

林佳龍22日下午至新莊參加「港灣記憶-台灣南北雙港檔案特展」開幕典禮，致詞時表示，台灣交通部管理的內容包括陸、海、空運、鐵路、公路、電信、郵政、氣象和觀光，認為可以在台灣成立一座交通博物館。

國家發展委員會主委龔明鑫則說，基隆港與高雄港歷史悠久，對台灣經濟發展有著重要地位，盼藉著此次展覽，透過檔案喚起台灣人對於港口的重視與記憶，未來將在林口興建大樓增加收藏檔案的空間。

交通部表示，「港灣記憶—台灣南北雙港檔案特展」將於平日上午9點至下午5點開放民眾參觀，共展出83件從1913年至2004年的各式雙港檔，內容包括「鳥瞰雙港」、「大船入港」、「探索雙港」、「雙港記憶」及「台灣啟航」5大區域。