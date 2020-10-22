慘！被愛貓抓破皮 妙齡女及中年大叔險失明

被寵物張爪抓傷千萬別輕忽。高雄一名20多歲女子遭貓抓傷眼皮，另名中年男子也被貓抓，造成眼皮、眼結膜撕裂傷、出血，險些失明。眼科醫師說，寵物的牙和爪可能沾黏細菌，一旦感染，恐怕連生命都不保。

高雄新高醫院眼科醫師林世民近來收治不少民眾被寵物抓傷的病例，其中一名年輕女子被貓抓傷上眼皮，所幸及時就醫，術後一個月已能上妝。另名也被貓抓的中年男性，上眼皮被貓抓傷，造成垂直性傷口，眼結膜也被抓出一道撕裂傷及出血。

林世民說，千萬別輕忽寵物抓傷的傷口，寵物的牙與爪可能沾黏糞便或各種細菌，免疫力較差的民眾、老人與孩童得小心感染，嚴重的可能有致命。萬一眼皮被抓傷，第一時間應使用生理食鹽水沖洗傷口，千萬不能揉並盡快就醫。

若被寵物抓傷，造成紅眼睛、刺痛、視力下降、眼皮腫脹，出現水狀或膿狀分泌物及眼睛異物感等，一定要及早就醫。