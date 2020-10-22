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石門水庫啟動人工增雨 蓄水率達46.6%
為紓解石門水庫水情，經濟部水利署今天把握東北季風鋒面來臨機會，啟動地面及空中人工增雨作業，北區水資源局表示，截至下午5時，水庫水位已來到229.72公尺，蓄水率約46.6%。
今年是56年以來首見豐水期無颱風，為紓解水情，空軍第六聯隊上午派出C-130H型運輸機自屏東基地起飛，搭載作業人員及8噸清水，於北部石門水庫集水區目標空域1萬7000呎上空，以潑灑清水方式執行「空中人工增雨」作業， 空軍氣象中心同步搜集雨量觀測資料，評估成效及作業檢討。
水利署副署長王藝峰表示，除了空軍在空中進行人工增雨作業，水利署也首度啟用無人機在石門水庫集水區施放焰劑，地面則同步進行人工增雨作業，期望藉此增加降雨機會，為石門水庫集水區帶來更多雨量。
北區水資源局表示，下午2時在大壩壩頂同步進行地面人工增雨作業，共燃燒2支焰劑，截至下午5時，水庫的水位已經微幅提升來到229.72公尺，蓄水率約46.6%。
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