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做不到「這三件事」當心腦中風 快撥119

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
一旦發現做不到「「微笑、舉手、說你好」任一個動作，就要懷疑是腦中風的症狀。記者楊雅棠／攝影
一旦發現做不到「「微笑、舉手、說你好」任一個動作，就要懷疑是腦中風的症狀。記者楊雅棠／攝影

腦中風是全球人口死亡與失能的主要原因之一，據統計，台灣每年新增三萬名腦中風患者，平均44分鐘即有一人死於腦中風。但台灣腦中風學會最新腦中風認知調查卻發現，即使民眾知道腦中風應及早送醫，但在三小時內到院的卻不到三成。台灣腦中風學會理事長鄭建興提醒民眾，一旦發現做不到「微笑、舉手、說你好」任一個動作，就要懷疑是腦中風症狀，趕緊撥打119，才能及早、正確就醫。

鄭建興表示，腦中風分為缺血性和出血性兩種，其中缺血性腦中風佔七成五，主要是因腦血管硬化所造成的血栓或膽固醇等物質形成的斑塊導致血流受阻，腦細胞因而缺血、缺氧而壞死。

他說，缺血性腦中風多半是「突然間」身體單側無力，手無法高舉、腳無法抬、臉歪嘴斜、講話不清楚，一旦出現「任何一種」徵兆，「快速辨識、送醫時間」更是決定患者預後的好壞。

台灣神經學會理事長陳柔賢則表示，腦部因為為血液阻塞缺氧，一旦晚一分鐘就醫，就會造成大腦內神經細胞死亡超過190萬個，最慢應在4.5小時內施打靜脈血栓溶解劑，24小時內則必須進行動脈血栓移除手術，才有可能有效降低失能風險，減少臥床機會。

但是近八成民眾知道腦中風三小時內，越快送醫越好，但大多數民眾選擇的是離所在地最近的醫院、診所，或是過去習慣就診的醫院。然而這些醫院可能無法提供靜脈血栓溶解治療，必須再次轉診，反而延誤就醫，最好還是由119直接送到急救責任醫院。

另外，根據調查發現，多數民眾對腦中風仍認知不足，高達四成民眾對腦中風的徵兆仍停留於昏迷倒地，僅三成民眾清楚知道腦中風主要徵兆，其中臉歪嘴斜最容易被誤判，近六成的民眾以為可能是顏面神經失調。

腦中風搶救分秒必爭，鄭建興提醒，謹記腦中風FAST的衛教標語，一旦發現「微笑（Face-突然間臉歪嘴斜）、舉手（Arm-突然間身體單側無力，手無法高舉、腳無法抬）、說你好（Speech-講話不清楚）」任一個動作無法輕易完成或是有異狀，不要遲疑趕快撥打119，由救護員協助判斷並啟動派遣系統，送到可進行治療的醫院，以減少憾事發生。

台灣腦中風學會與中華民國心臟學會、中華民國糖尿病學會、台灣急診醫學會、台灣神經學學會、台灣腦中風病友協會共同提醒，一旦發現腦中風症狀，盡快就醫。記者楊雅棠／攝影
台灣腦中風學會與中華民國心臟學會、中華民國糖尿病學會、台灣急診醫學會、台灣神經學學會、台灣腦中風病友協會共同提醒，一旦發現腦中風症狀，盡快就醫。記者楊雅棠／攝影

腦中風 患者

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