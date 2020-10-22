石門、翡翠人工增雨 首度使用無人機助攻

經濟部水利署把握今（22）日此波難得降雨系統，早上10時30分於石門集水區擴大人工增雨施作能量，並首次加入無人機，進行空中燃放焰劑試驗，未來將為人工增雨添加新方案；翡翠水庫也同步增雨。

立法院經委會今日審查經濟部2021年預算，多位立委關心水情議題。經濟部部長王美花表示，今年已經陸續進行10次人工增雨，不過效果「確實量不多」。

水利署表示，今日早上10時30分首先由空軍C-130機一批兩架次，於石門集水區潑灑清水，藉有利高空風向將受催化雲層送往集水區，同時間地面作業人員也於翡翠水庫壩頂燃放焰劑，藉由低空有利氣流將增雨成份送往集水區，努力為集水區爭取更多的降雨量。

接著，石門集水區在11時20分首次以無人機進行空中人工增雨試驗，並於14時國產高空焰彈與地面焰劑齊發。

水利署說明，無人機增雨作業是協同國家中山科學研究院研發測試，未來待各項條件穩定調整後，可望成為人工增雨另一新利器。水利署副署長王藝峰說明，目前人工增雨，採用高空焰彈和地面人工燃放焰劑，藉由無人機，可以把焰劑載到空中燃放，比起高空焰彈要有發射器，操作又更為簡單；不過，無人機體積小又輕，也比其他方式容易受風力影響。

王藝峰說，今日增雨作業首度嘗試無人機燃放焰劑，操作上都沒有問題，將來可因應不同氣象條件，採用這種新的增雨方式。

水利署表示，今年水情不佳，已持續與中央氣象局、國防部等單位保持密切聯繫，一有可能的作業時機，即刻進行人工增雨作業，也籲請民眾共同節約用水。