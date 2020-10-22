石門、翡翠人工增雨 首度使用無人機助攻
經濟部水利署把握今（22）日此波難得降雨系統，早上10時30分於石門集水區擴大人工增雨施作能量，並首次加入無人機，進行空中燃放焰劑試驗，未來將為人工增雨添加新方案；翡翠水庫也同步增雨。
立法院經委會今日審查經濟部2021年預算，多位立委關心水情議題。經濟部部長王美花表示，今年已經陸續進行10次人工增雨，不過效果「確實量不多」。
水利署表示，今日早上10時30分首先由空軍C-130機一批兩架次，於石門集水區潑灑清水，藉有利高空風向將受催化雲層送往集水區，同時間地面作業人員也於翡翠水庫壩頂燃放焰劑，藉由低空有利氣流將增雨成份送往集水區，努力為集水區爭取更多的降雨量。
接著，石門集水區在11時20分首次以無人機進行空中人工增雨試驗，並於14時國產高空焰彈與地面焰劑齊發。
水利署說明，無人機增雨作業是協同國家中山科學研究院研發測試，未來待各項條件穩定調整後，可望成為人工增雨另一新利器。水利署副署長王藝峰說明，目前人工增雨，採用高空焰彈和地面人工燃放焰劑，藉由無人機，可以把焰劑載到空中燃放，比起高空焰彈要有發射器，操作又更為簡單；不過，無人機體積小又輕，也比其他方式容易受風力影響。
王藝峰說，今日增雨作業首度嘗試無人機燃放焰劑，操作上都沒有問題，將來可因應不同氣象條件，採用這種新的增雨方式。
水利署表示，今年水情不佳，已持續與中央氣象局、國防部等單位保持密切聯繫，一有可能的作業時機，即刻進行人工增雨作業，也籲請民眾共同節約用水。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言