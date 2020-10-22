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石門、翡翠人工增雨 首度使用無人機助攻

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
經濟部水利署首次在石門水庫集水區以無人機進行空中人工增雨試驗。圖／經濟部提供
經濟部水利署首次在石門水庫集水區以無人機進行空中人工增雨試驗。圖／經濟部提供

經濟部水利署把握今（22）日此波難得降雨系統，早上10時30分於石門集水區擴大人工增雨施作能量，並首次加入無人機，進行空中燃放焰劑試驗，未來將為人工增雨添加新方案；翡翠水庫也同步增雨。

立法院經委會今日審查經濟部2021年預算，多位立委關心水情議題。經濟部部長王美花表示，今年已經陸續進行10次人工增雨，不過效果「確實量不多」。

水利署表示，今日早上10時30分首先由空軍C-130機一批兩架次，於石門集水區潑灑清水，藉有利高空風向將受催化雲層送往集水區，同時間地面作業人員也於翡翠水庫壩頂燃放焰劑，藉由低空有利氣流將增雨成份送往集水區，努力為集水區爭取更多的降雨量。

接著，石門集水區在11時20分首次以無人機進行空中人工增雨試驗，並於14時國產高空焰彈與地面焰劑齊發。

水利署說明，無人機增雨作業是協同國家中山科學研究院研發測試，未來待各項條件穩定調整後，可望成為人工增雨另一新利器。水利署副署長王藝峰說明，目前人工增雨，採用高空焰彈和地面人工燃放焰劑，藉由無人機，可以把焰劑載到空中燃放，比起高空焰彈要有發射器，操作又更為簡單；不過，無人機體積小又輕，也比其他方式容易受風力影響。

王藝峰說，今日增雨作業首度嘗試無人機燃放焰劑，操作上都沒有問題，將來可因應不同氣象條件，採用這種新的增雨方式。

水利署表示，今年水情不佳，已持續與中央氣象局、國防部等單位保持密切聯繫，一有可能的作業時機，即刻進行人工增雨作業，也籲請民眾共同節約用水。

水利署 翡翠水庫

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