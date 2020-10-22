視力0.3的「超能力」 視障媽媽靠1掃把養活4子女

「天下的媽媽都是一樣的」，誰說視障女性無法勝任媽媽的角色？

愛盲基金會表示，基金會成立近30年，看見無數視障家庭面臨的困難與需求，也見證他們的努力，不少許多視障女性也面臨職場與家庭兩頭燒的諸多困境，愛盲服務的其中一位視障媽媽林佳臻，在視障、單親、低收入戶等窘迫條件下，15年來，不但一手撐起整個家、帶大4個孩子，甚至考取多項證照，實現自身志趣。

愛盲基金會指出，在台灣領有視障手冊的近6萬人中，約87%的人屬於中途失明，林佳臻在15年前因生產過程併發子癇前症，造成視神經萎縮，雙眼視力值只剩0.3，視野中間有黑影擋住，當時身無分文，連辦理低收證明所需的工本費都湊不足。林佳臻說，當時全身上下連5塊錢都沒有，心想如果找到工作，一定要好好做。

為了照顧一對龍鳳胎及另兩名幼女，林佳臻用米湯混奶粉以節省開銷，並爭取成為公園清潔代賑工，剛開始打掃時，常跌得滿身傷，總掃不乾淨，曾氣餒到想要摔掉掃把，但為了孩子咬牙忍下，一支掃把拿了12年，終於熬到龍鳳胎兒女今年升高一，放學後會主動到公園幫媽媽一起打掃。

林佳臻說，眼盲並不可怕，心盲才是最可悲的，只要自己走出來，尋求可能的幫助，這也不可恥，她來到愛盲，學會使用白手杖，出門不再容易跌倒；還有可以放大500倍的放大鏡和擴視機，協助她讀書、考上證照。

愛盲基金會副董事長黃克綸表示，愛盲今年集結了七位視障媽媽的故事，希望透過真實故事，讓大家看見任何一位必須兼顧職場與家庭的母親，都是不容易的，更何況是一位視障母親？很榮幸林佳臻站出來分享親身經歷，讓大家看見視障母親令人超乎想像的強大能量！也呼籲大家能與愛盲一起支持她們，成為所有視障家庭的強力後盾。

愛盲基金會說，今年受疫情重創，募款陡降近3成，但視障服務的腳步卻不能一日稍停，呼籲社會各界善心人士用行動支持愛盲，一起成為全台灣逾6萬名視障者、逾百萬名低視能者的後援。