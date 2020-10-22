高鐵直達墾丁住宿業生意會變差嗎？ 網一面倒「不可能」

台灣自從有高鐵後，南下變得十分方便快速，許多人出去其他縣市遊玩，都會選擇高鐵好節省時間，日前交通部也拍板將高鐵南延至屏東，對此，有網友提出問題，假設高鐵延伸到墾丁，那一大早從台北出發，可以當天來回，直問「這樣是不是對當地觀光打擊更大？」。

原po在ptt的「Gossiping板」上發文表示，旅宿業生意要好，就是出去玩時，交通得長途拔涉，才會讓人覺得當天回程很累，然後就在當地留宿一晚。並舉例，宜蘭在雪山隧道通車後，不用走九彎十八拐，時間節省不少，因此許多台北人都會選擇一日來回，在當天玩完就回家睡覺了，認為「這樣誰還會想花幾千元住宿？」

原po接著說，假設高鐵延伸到墾丁，那這樣一大早從台北出發的話，不僅可以當天來回，還不用在當地當「盤子」，那這樣是不是對當地觀光打擊更大？照理來說，高鐵的規劃應該是要更促進觀光旅館業的發展，因此他就好奇問「有高鐵會讓鄉下更鄉下的卦嗎？」

貼文一出引起熱議，許多網友的回答都一面倒，認為對旅館觀光業影響不大，紛紛留言「不會，炒房炒起來」、「我覺得應該沒什麼差，很多人本來就把住宿當成度假的一環，有高鐵就是縮短交通時間而已，大家都開心」、「 高鐵直通會帶來更多人潮，住宿業只會更旺」、「不會，住宿會爆滿，因為很方便，想去就去，業者又可以哄抬價格了！」、「以前有人也說雪隧開通，宜蘭民宿會倒光，但反而更發達」。

不過也有網友吐槽高鐵根本延伸不到墾丁，表示「不會，因為拉不到，鐵路系統如果拉得到的話，台鐵早就過去了，還需要等到高鐵？」