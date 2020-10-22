「糖胖症」男子飆破120公斤 術後減了半個人
高雄53歲彭姓男子重達120公斤，身體質量指數（BMI）超過40，已屬病態性肥胖，他合併有「三高」問題， 卻愛喝含糖飲料。家人怕他身體每況愈下，押他就醫，去年11月接受減重手術後，所幸不到1年即鏟肉51公斤，瘦了半個人，也擺脫糖尿病及三高困擾，輕鬆享「瘦」。
彭先生平日務農，重小就是肥胖體質，前幾年體動破百，最高紀錄達120公斤。他母親及姊姊都罹患糖尿病，10年前他也檢出罹患第二型糖尿病，糖化血色素超過6%的正常值，三酸甘油脂數值也是標準值的4倍，但體重始終控制不下來，最後到高醫接受微創胃繞道手術，才成功減重。
高醫家醫科主任李純瑩表示，肥胖合併第二型糖尿病，稱為「糖胖症」，患者因體重太重而導致高血糖，特別是久坐不動的習慣和西式飲食，很容易罹患。高醫外科減重醫師張博智說，彭先生經接受微創胃繞道手術，並調整飲食習慣，不到1年就降到69公斤，糖化血色素也降低，不必繼續吃降血脂及降血糖等藥物。
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