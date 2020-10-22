兒盟調查：逾36%兒少曾被網路霸凌 最常玩手遊被嘲笑

今年7月教育部修正「校園霸凌防制準則」，首度將網路、電子通訊霸凌型態入法，兒童福利聯盟今發布「2020台灣學生網路霸凌現況調查」，發現近4成7兒少曾涉入網路霸凌事件，遠高於2016年調查的2成2，4年來增加1倍。兒盟執行長白麗芳分析，主要是3C產品的越來越普遍，且大眾對何謂網路霸凌行為更有意識，因而提高警覺。

根據兒盟最新調查，4成7兒少曾涉入網路霸凌事件，其中近3成表示曾霸凌別人，3成6則曾被網路霸凌，最常發生網路霸凌的是玩手機遊戲的時候，占將近6成，其次為臉書、IG等社交平台。

白麗芳進一步指出，網路霸凌發生的原因最主要在於錯誤認知，認為沒有面對面，只是「手指打幾個字沒什麼」，低估影響性，或礙於同儕壓力加入霸凌行列，遭遇霸凌的孩子有近3成感到沮喪，甚至有1成曾有自殺或自傷念頭。

白麗芳說，當代的兒少都是網路原住民，網路與真實世界並行，而網路排擠是霸凌的前奏，這次調查也發現，有近8成的兒少都遇過網路排擠問題，最常遇到的是訊息被已讀不回、被解除好友關係，或同學設立群組故意沒有加入自己。

教育部學務特教司司長鄭乃文表示，今年教育部在霸凌防治準則加了網路霸凌型態，預估未來校園網路霸凌的通報案件數會增加，學生以為動動手指傳訊息沒什麼，但情況嚴重之下，就是一種無形暴力，每年每學期開學第一周，都是友善校園周，今年宣導主題是數位性別暴力，與網路霸凌相呼應，向大家宣導重視網路使用倫理，要有不傷害到別人的觀念。

他提到，法規面已經修正，但未來執行上有很多挑戰，需要同學、師長一起協助，尤其是霸凌事件發生時，家長往往扮演重要角色，家長要支持受害者，同學則要展現同理心，互相關懷。

白麗芳也說，兒盟強調「親、師、生」三方合作，家長要警覺孩子網路使用狀況，提醒孩子為自己網路行為負責，並且要支持孩子，讓孩子有信心跟爸媽傾訴；學校則可與學生討論法律規範，以及當事人主觀感受，引發學生同理等，兒少本身要行動，除謹記在社群互動時保護自己，並且不要傷害他人，身為網路原住民，要靠自己改造社會。

可口可樂基金會連續4年與兒盟攜手推出「我有我的霸免權計畫」，台灣太古可口可樂總經理何蔚堃說，今年發起的是「停指霸凌」計畫，希望兒少正視網路霸凌的傷害可以很深遠，應該要在網路上傳達開心與愛。

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