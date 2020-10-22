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2021曙光專機+阿妹台東跨年演唱VIP席 KKday明午開賣
2020倒數兩個月，你準備怎麼迎接新的一年？日前天后阿妹驚喜宣布將在家鄉台東舉辦跨年演唱會《20/21 aMei UTOPIA EAST》，消息一出當地訂房量暴增。旅遊電商平台KKday攜手華信航空，獨家推出交通接駁雙方案─「曙光專機來回機票＆阿妹跨年演唱會獨家VIP區」、「單程機票＆阿妹跨年演唱會專車接駁」，讓粉絲們在行程安排上有更彈性便利的選擇。
以上方案將於10月23日（五）中午12:00起，在KKday官網搶先開賣。
「曙光專機來回機票＆阿妹跨年演唱會獨家VIP區」方案為，跨年當天於松山機場搭乘傍晚航班直飛台東，下飛機還有專車接送至演唱會現場─台東濱海公園，可省下排隊候車時間，同時享有阿妹跨年演唱會獨家「VIP白金魅力四射區」，近距離感受天后現場爆發力。歡慶倒數過後，KKday會安排旅客至桂田喜來登酒店休息、享用餐食，再搭上華信航空「烏托邦曙光愛心專機」迎接2021曙光。在元旦早晨沿著台東蔚藍海岸俯看日出，迎接20,000英呎高空的第一道新年曙光，象徵新年新希望。此方案限量100席，每人售價9,888元。
另一個方案是「單程機票＆阿妹跨年演唱會專車接駁」，適合在台東度過元旦連假的旅客們，跨年當天於松山機場搭乘下午航班直飛台東，下機後搭乘專車至演唱會現場，還可加購演場會結束後的回程接駁，散場不怕滿滿人潮。相關資訊可查KKday活動網站。
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