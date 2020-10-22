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沙德爾升級中颱！有機會再增強 今到明晚降雨熱區曝光
輕颱沙德爾升級為中颱。中央氣象局說，未來24小時內還有機會增強，到明天晚上基隆北海岸、大台北山區和宜蘭地區都要留意大雨。
根據氣象局資料顯示，今天下午2時中心位置在北緯17.2度，東經 115.9度，以每小時5公里速度，向西北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風暴風半徑120公里，十級風暴風半徑50公里。
氣象預報員葉致均說，沙德爾下午2時升級中颱，未來24小時以內會小幅度增強，然後逐漸減弱。明天以前還是有一些水氣，但無共伴效應，都在海上了。
葉致均說，颱風外圍環流還是有些水氣，到明晚降雨熱區為基隆北海岸、大台北山區跟宜蘭地區，強度可能達到大雨等級，隨後雨勢慢慢趨緩。
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